В Канаде выпустили монету в форме украинской писанки: опубликованы фото
Памятная монета копирует монумент, установленный в канадском городе Вегревиль
Монетный двор Канады выпустил монету в форме украинской писанки. Об этом сообщил Королевский канадский монетный двор на своем официальном сайте.
Монета отчеканена из 31,82 г чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов. В продажу монета поступит 5 февраля, а общий тираж составит 5000 штук.
Монета станет уже четвертой в коллекции канадского монетного двора. Монета посвящена огромному памятнику украинской писанке, установленном в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.
"В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300-килограммовая писанка – это посвященный столетию Королевской канадской конной полиции монумент. ... Наша четвертая писанка – это уменьшенная версия всемирно известного вегревильського украинского пасхального яйца", – говорится в описании монеты.
Писанка в Вегревиле. Фото: Myke2020 / Wikipedia
Напомним, ранее в Украине выпустили монету в честь Дня Соборности. Эта монета продолжает серию "Возрождение украинской государственности".
Кроме того, НБУ показал самые красивые памятные монеты года. Лучшие дизайны определили в трех номинациях.
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