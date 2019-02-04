В Канаде выпустили монету в форме украинской писанки: опубликованы фото

Памятная монета копирует монумент, установленный в канадском городе Вегревиль

В Канаде выпустили монету в форме украинской писанки: опубликованы фото 2019-02-04T12:31:00+02:00 Финансы Памятная монета копирует монумент, установленный в канадском городе Вегревиль







Монетный двор Канады выпустил монету в форме украинской писанки. Об этом сообщил Королевский канадский монетный двор на своем официальном сайте.

Монета отчеканена из 31,82 г чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов. В продажу монета поступит 5 февраля, а общий тираж составит 5000 штук.

Монета станет уже четвертой в коллекции канадского монетного двора. Монета посвящена огромному памятнику украинской писанке, установленном в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.

"В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300-килограммовая писанка – это посвященный столетию Королевской канадской конной полиции монумент. ... Наша четвертая писанка – это уменьшенная версия всемирно известного вегревильського украинского пасхального яйца", – говорится в описании монеты.

Писанка в Вегревиле. Фото: Myke2020 / Wikipedia

Напомним, ранее в Украине выпустили монету в честь Дня Соборности. Эта монета продолжает серию "Возрождение украинской государственности".

Кроме того, НБУ показал самые красивые памятные монеты года. Лучшие дизайны определили в трех номинациях.

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