В Сбербанк России в Украине "вольют" 8 млрд гривен

Акционер российского Сбербанка решил докапитализировать "дочку" финучреждения в Украине на 66,6%. Об этом банк сообщает в системе раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Капитал банка будет увеличен на 8,3 миллиарда гривен – до 20,77 миллиарда гривен. Докапитализация пройдет путем частного размещения простых именных акций дополнительного выпуска.

Решение о докапитализации принято 11 мая.

По состоянию на 1 апреля норматив адекватности регулятивного капитала Сбербанка составлял 11,2% при минимально допустимом 10%.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) отказал белорусскому "Паритет банку" в приобретении "дочки" Сбербанка России в Украине. Национальный банк уже сообщил о принятом решении заявителю и обсудил с новым руководством украинского Сбербанка вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

Как известно, 16 марта 2017 года Украина ввела санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков сроком на год. 6 марта 2018 года президент Украине Петр Порошенко продлил санкции против российских банков. Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

НБУ ожидал, что после введения "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС".

Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

Сам российский Сбербанк 27 марта 2017 года объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки.

При этом 19 ноября 2017 НБУ признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине. Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка.