Курс доллара в Украине упал еще ниже
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 23 января; за неделю гривня укрепилась на шесть копеек
На среду, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|22.01
|23.01
|Изменение
|1 доллар США
|27,95 грн
|27,89 грн
|- 0,06 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 22 января, курс доллара снизится на шесть копеек. За неделю – с 15 января, когда курс был 28,02 гривны на один доллар, американская валюта стала дешевле на 13 копеек.
После нового года официальный курс доллара поднялся выше психологической отметки в 28 гривен. Последний раз доллар стоил дороже 28 гривен 5 декабря 2018 года. Экономисты уже объяснили сайту "Сегодня", почему подскочил курс доллара и чего ждать дальше.
Аналитики считают, что сейчас валютный рынок ищет курсовой коридор на 2019 год:
При этом эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от курса доллара в январе-2019.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года.
- Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн., однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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