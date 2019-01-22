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Курс доллара в Украине упал еще ниже

Сегодня, 17:34

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 23 января; за неделю гривня укрепилась на шесть копеек

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
Курс доллара в Украине упал еще ниже //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/737/027/5c473702747da.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/737/027/5c473702747da.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 23 января; за неделю гривня укрепилась на шесть копеек

На среду, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

 
 22.0123.01Изменение
1 доллар США27,95 грн27,89 грн- 0,06 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 22 января, курс доллара снизится на шесть копеек. За неделю – с 15 января, когда курс был 28,02 гривны на один доллар, американская валюта стала дешевле на 13 копеек.

  

 

 

 

После нового года официальный курс доллара поднялся выше психологической отметки в 28 гривен. Последний раз доллар стоил дороже 28 гривен 5 декабря 2018 года. Экономисты уже объяснили сайту "Сегодня", почему подскочил курс доллара и чего ждать дальше.

Аналитики считают, что сейчас валютный рынок ищет курсовой коридор на 2019 год:

При этом эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от курса доллара в январе-2019.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. 
  • Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн., однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Сегодня

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