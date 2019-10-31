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В Украине заработают карточки японской платежной системы

31 октября, 14:06

JCB International входит в "большую пятерку" платежных систем мира

Фото: Kure / Wikipedia

Фото: Kure / Wikipedia

Государственный ПриватБанк и основанная в Японии международная платежная система JCB International, заявлявшая о желании работать в Украине, запустят сеть эквайринга платежных карт JCB. Об этом сообщила пресс-служба банка.

ПриватБанк и JCB сегодня, 31 октября, подписали в Токио соглашение. В нем говорится, что сеть эквайринга будет запущена весной 2020 года.

В банке объяснили, что владельцы карт JCB смогут свободно пользоваться картами для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах ПриватБанка по всей Украине. А 130 млн держателей карт JCB со всего мира получат "широкие возможности обслуживания в Украине".

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Как известно, международная платежная система JCB основана в Японии в 1961 году. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. Сейчас JCB – самая крупная платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карточек и объемом операций по оплате товаров и услуг.

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К слову, Нацбанк еще в 2015 году предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам – таким, как PayPal и GoogleWallet.

Однако ранее стало известно, что международная система денежных переводов PayPal не хочет заходить в Украину. PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира

При этом 27 сентября в Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями Министерство цифровой трансформации может удивить страну, узнавайте из видео:

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ПриватБанк платежная система JCB

Источник: Сегодня

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