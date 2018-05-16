В украинских банках может появиться дополнительное видеонаблюдение

Сегодня, 11:28

Банкиров собираются заставить хранить записи по 14-60 суток

В украинских банках может появиться дополнительное видеонаблюдение
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Национальный банк Украины (НБУ) намерен обязать банки установить круглосуточные системы видеонаблюдения в зонах клиентов у рабочих мест кассиров, на входе в помещения самого банка и помещения с индивидуальными сейфами клиентов. 

Такие предложения содержатся в проекте изменений к правилам организации защиты помещений банков. Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба НБУ.

"В последнее время выросло количество обращений в Национальный банк со стороны граждан, правоохранительных органов, адвокатов и органов прокуратуры по вопросам, связанным с недоразумениями в части предоставления банками в аренду индивидуальных сейфов и поступления информации об исчезновении из них имущества клиентов", - отметили в НБУ.

Предполагается, что системы видеонаблюдения в банках должны быть зарегистрированы, а записи с видеокамер будут храниться не менее 14 суток для зон у касс и входа в банк, для помещения с сейфами – не менее 60 суток. 

Предложения и замечания к проекту Нацбанк принимает до 15 июня.

Напомним, осенью 2017 года в Киеве из банковских сейфов украли  350 тысяч долларов и килограмм золота

В то же время,  сайт "Сегодня" выяснил, почему, несмотря на риски, банковские ячейки – самое надежное место для хранения денег, ценностей и документов, а также во сколько обойдется такая услуга.
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Источник:

"Сегодня"

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