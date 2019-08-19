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Валютная стабильность: эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю

Сегодня, 11:13

Курс продажи последнее время падал быстрее, чем курс покупки

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За неделю курс доллара к гривне изменился на разных сегментах валютного рынка разнонаправленно, но при этом совсем незначительно. Как рассказал сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, продолжается консолидация курса вблизи текущих уровней, а потому эксперт не ожидает резких изменений курса на начавшейся неделе.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 25,09 грн до 25,14 грн (+0,2%); спрос/предложение доллара на межбанке – с 25,19/25,22 до 25,18/25,22.Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,12/25,43 до 25,11/25,39. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о стабилизации ситуации в секторе наличной валюты.

"То, что в течение недели курс доллара изменился незначительно, и в разных направлениях, а предложение на межбанке за неделю и вовсе не изменилось, свидетельствует о стабилизации курса на текущих уровнях и позволяет предположить, что в краткосрочной перспективе вблизи этих уровней доллар и останется. На начавшейся неделе мы не ожидаем значительных изменений доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках – около 25,1-25,3 грн/долл.", – прогнозирует Иосуб.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, что происходит с бюджетом Украины, сколько нужно заплатить по долгам и как на это отреагирует гривня. Чиновники говорят, что готовы к вызовам, а эксперты дают прогнозы курса.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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