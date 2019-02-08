Почему обвалился доллар и какого курса ждать украинцам: объяснение эксперта

На укрепление гривни повлияли разные факторы, говорит специалист

Фото: Flickr

Почему обвалился доллар и какого курса ждать украинцам: объяснение эксперта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/966/ac3/5c4966ac327ba.jpg 2019-02-08T11:57:00+02:00 Финансы На укрепление гривни повлияли разные факторы, говорит специалист

За неделю курс доллара в Украине "просел" на 78 копеек, однако сегодня, 8 февраля официальная стоимость "зеленого" остановила падение. При этом укрепление гривни еще может продолжиться. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт Тарас Козак.

По его словам, на повышение курса гривни повлиял целый ряд факторов, среди которых – валютные переводы от "заробитчан", подготовка аграриев к новому сезону и приток валюты перед выборами. В результате спрос на валюту внутри страны упал, а на гривню – вырос.

"Аграрии начали возвращать доллары (из заграничных компаний-контрагентов. – Ред.), поскольку скоро старт нового сезона, нужно ремонтировать технику, покупать средства защиты растений, семена…", – пояснил Козак.

Еще один фактор, который, по словам экономиста, сыграл роль в падении курса доллара – это рост мировых цен на сырье, которое Украина экспортирует. При этом уровень цен на импортируемое в страну энергетическое сырье остался довольно низким, подчеркивает Козак.

"Четвертый фактор – сезонность курса гривни: в конце зимы она традиционно растет, осенью – падает. Этим пользуются инвесторы. Они завозят доллары как инвестиции, покупают ОВГЗ в гривне, получают доходность и в конце весны – летом продают. Таким образом они зарабатывают на доходности гривни", – отметил специалист.

Эксперт уверен, что курс доллара в Украине может опуститься еще ниже.

"Если не будет никаких чрезвычайных событий (например, усиление военных действий), курс доллара будет 26. Традиционное максимальное проседание курса – март – май", – отметил экономист.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) отмечали, что сезонность курсовых колебаний в Украине постепенно исчезает, а потому спекулянтам стало сложнее раскачивать ситуацию на валютном рынке. По мнению регулятора, этот фактор серьезно повлиял на нетипичное для января-февраля укрепление национальной валюты, которое может продолжиться.

Подробнее о прогнозах по курсу на февраль читайте на сайте "Сегодня" в материале: Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале.

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