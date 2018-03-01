Жесткая политика дорогих денег: НБУ четвертый раз подряд повысил учетную ставку

В Украине продолжается борьба с инфляцией, но методы Нацбанка ставят под сомнение

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку до 17% годовых. Решение НБУ вступает в силу с завтрашнего дня, 2 марта.

Очередное ужесточение монетарной политики НБУ связано с борьбой с инфляцией.

"Четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки является целесообразным, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков", – заявили в Нацбанке.

При повышении учетной ставки до 16% в НБУ предупреждали, что при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления, регулятор снова повысит ставку.

"Соответственно, учитывая необходимость нивелирования влияния определенных рисков и сдерживания инфляционного давления, Национальный банк считает необходимым повысить учетную ставку до 17% годовых", – пояснили в Нацбанке.

К слову, аналитики отмечали, что повысив учетную ставку, НБУ повел себя агрессивно, хотя это и позволило укрепиться курсу гривни.

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Напомним, падение учетной ставки в Украине продолжалось с августа 2015 года после достижения в марте того же года рекордного значения 30% до апреля 2017 года. С апреля по октябрь 2017 года учетная ставка оставалась неизменной, а после этого начала расти из-за усилившихся инфляционных рисков.

Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Сегодня" рассказал, почему НБУ поздно среагировал на шоковый рост цен. По его словам, повышения учетной ставки, совершенные в 2017 году, дадут эффект уже в 2018 году.

При этом глава совета НБУ Богдан Данилишин выражал мнение, что жесткая монетарная политика не поможет замедлить инфляцию. Глава совета Нацбанка признал, НБУ не может контролировать что ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на рост потребительских цен. К этим факторам Данилишин отнес и отмену регулирования цен на продукты питания, и увеличение цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.