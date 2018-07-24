"Хлорный" коллапс: украинцев предупредили об угрозе повышения тарифов на воду

Вчера, 12:59

Жидкий хлор для водоканалов подорожал почти в пять раз

"Хлорный" коллапс: украинцев предупредили об угрозе повышения тарифов на воду
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Хотя в Украине стабилизировалась ситуация с поставками жидкого хлора водоканалам, увеличение стоимости хлора может повысить тарифы на воду для украинцев минимум на 2-3%. Об этом рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий в эфире "5 канала".

"Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3% независимо от размера городов", – заявила Бабий.

По ее словам, единственный в Украине производитель жидкого хлора "Днепроазот" увеличил цену на хлор с 11 тыс. грн до 47,25 тыс. грн с НДС за тонну – то есть почти в пять раз.

Бабий подчеркнула, что "Днепроазотом" оживила дискуссию об альтернативных способах очистки воды.

"Думаю, что мы сделаем правильные выводы, срочно привлечем науку, определим типы очистки воды для разных городов Украины и реализуем это через программу "Питьевая вода", – сказала Бабий.

Чиновница отметила, что в каждом регионе Украины к вопросу очистки воды нужно подходить по-разному, с учетом местных особенностей.

Напомним, ранее Ассоциация водоканалов Украины сообщала, что централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой из-за прекращения поставок с "Днепроазота". Позже ситуация с поставками жидкого хлора пришла в норму, однако Украина успела рассмотреть несколько вариантов закупки химвещества за границей.
ЖКХ, Украина, тарифы, вода, водоканал, хлор, питьевая вода, Бабий, Днепроазот

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