Кабмин изменил правила продажи украинцам газа в баллонах

Сегодня, 13:02

Нормативы по использованию сжиженного газа в быту стали мягче

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Кабинет министров Украины внес изменения в правила розничной продажи и поставки сжиженного для бытовых нужд населения.

В частности, упразднена норма о немедленной замене баллона с газом при несоответствии нормативам (или замене в течение 14 дней при необходимости проверки качества газа). Также убран пункт о неустойке в 1% стоимости услуги за каждый день просрочки при замене баллона.

Также расчеты за газ могут проводиться не только в безналичной, но и в наличной форме.

Монтаж и техобслуживание резервуарных и газобаллонных установок смогут осуществлять сотрудники не только специализированных предприятий, но и других субъектов, имеющих разрешения на такие работы.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина должна наладить производство сжиженного газа. Глава государства призвал отказаться от поставок LNG из России, как это было с природным газом.

Как известно, власти рассчитывают, что победа "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже сможет снизить в Украине цены на газ. Ранее эксперт объяснил, как решение Стокгольмского арбитража по газу отразится на простых украинцах на самом деле.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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