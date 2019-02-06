Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Кабмин утвердил выплату жилищных субсидий с марта

Сегодня, 15:58

Правительство ожидает, что украинцы станут экономно потреблять услуги ЖХК

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Кабмин утвердил выплату жилищных субсидий с марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40f/469/5c540f4695a12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40f/469/5c540f4695a12.jpg ЖКХ Правительство ожидает, что украинцы станут экономно потреблять услуги ЖХК

Кабинет министров Украины одобрил начало выплат жилищных субсидий, которые будут выплачиваться одновременно с пенсией, в наличной форме с марта 2019 года. Об этом пишет сегодня, 6 февраля, агентство "РБК-Украина" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Предполагается, что решение Кабмина будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги.

В правительстве также ожидают, что инициатива усилит социальную поддержку наименее защищенных категорий населения.

Напомним,  с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, кто имеет право перейти на госпомощь "живыми" деньгами, что для этого нужно, а также какие новшества в назначении субсидий действуют с 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кабмин, ЖКХ, субсидии, монетизация

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин утвердил выплату жилищных субсидий с марта". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Налоговая служба предлагает проверять получателей субсидий

4 февраля, 01:06

Получателей субсидий ждет сюрприз

Как субсидии "живыми" деньгами повлияют на инфляцию: объяснение НБУ

31 января, 16:37

В Нацбанке проанализировали, сколько средств получат украинцы за счет монетизации

Рева рассказал, что является первоочередной задачей системы субсидий

25 января, 15:24

По словам министра, речь идет о помощи людям, которые оказались в трудном материальном положении

"Охота" на зарплаты в конвертах из-за субсидий: появилась инициатива ГФС

24 января, 18:11

Минфину предложили учитывать неофициальные зарплаты при начислении субсидий

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной