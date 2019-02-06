Кабмин утвердил выплату жилищных субсидий с марта

Правительство ожидает, что украинцы станут экономно потреблять услуги ЖХК

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабмин утвердил выплату жилищных субсидий с марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40f/469/5c540f4695a12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40f/469/5c540f4695a12.jpg 2019-02-06T15:58:00+02:00 ЖКХ Правительство ожидает, что украинцы станут экономно потреблять услуги ЖХК

Кабинет министров Украины одобрил начало выплат жилищных субсидий, которые будут выплачиваться одновременно с пенсией, в наличной форме с марта 2019 года. Об этом пишет сегодня, 6 февраля, агентство "РБК-Украина" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Предполагается, что решение Кабмина будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги.

В правительстве также ожидают, что инициатива усилит социальную поддержку наименее защищенных категорий населения.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, кто имеет право перейти на госпомощь "живыми" деньгами, что для этого нужно, а также какие новшества в назначении субсидий действуют с 2019 года.

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