Как платить меньше за тепло, но при этом не экономить и не мерзнуть

Не дожидаясь очередной смены тарифов на газ, журналисты "Сегодня. Итоги" проверили: можно ли сократить расходы на коммуналку теми способами, которые предлагают в правительстве.

Президент выдвинул правительству требование расширить программу субсидий. Убеждает: именно благодаря помощи от государства, в прошлом году удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения. Говорит, удастся это и в этом году.

Как платить меньше за тепло? При этом не экономить и не мерзнуть?

Журналисты показали на примере дома-пенсионера, которому больше шестидесяти лет. Выглядел он так, как соседние, но жители полностью утеплили стены. Заменили все окна. И двери.

Крыша была самой большой проблемой. Поэтому перегородку между последним этажом и крышей обшили утеплителем и гидроизоляцией.

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А все трубы в подвале утеплены специальными материалом и теперь не обогревают окружающий воздух.

И вот результат. Потери тепла – минимальные. Поэтому отапливать надо меньше. Даже в самые холодные месяцы плата за отопление здесь лишь 10 гривен за квадратный метр. Тогда как в среднем по Киеву – 30 гривен за квадрат.

То есть жители этого дома платят за отопление в три раза меньше, чем жители соседних многоэтажек. Возьмем для примера двухкомнатную квартиру в 50 квадратов.

В вышеуказанном ОСМД – владельцу такого жилья за тепло надо будет заплатить 500 гривен. Тогда как владельцу такой же по площади квартиры в другом доме – уже придут платежки с суммой в 1500 гривен.

Только за последние три года на этот дом потратили один миллион гривен. А с жителей дополнительно деньги на ремонты не собирались.

Помогли так называемые "теплые кредиты". Покупая материалы и оборудование для утепления, государство вернет от 40 и до 70 процентов суммы займа. А еще существуют местные программы. По всей стране – более сотни. В каждом регионе – свои условия. В Киеве, например, можно получить грант из местного бюджета в размере до 70 процентов от стоимости утепления.

Вот и ответ – откуда деньги на утепление дома.

Марецкий Роман, директор департамента технического регулирования Госэнергоэффективности, говорит, что спрос постоянно растет и все больше людей задумывается над энергоэффективностью.

Спрос растет так быстро, что деньги, выделенные на текущий год, закончились летом. И правительству пришлось добавить 100 миллионов гривен. В следующем году на программу выделят 400 млн. Но денежная помощь – в первую очередь для ОСМД – для домов, где жители объединились и могут принимать совместные решения.

Для многоэтажек, где объединения совладельцев не созданы – теплые кредиты не предусмотрены. Не дадут деньги и владельцам отдельных квартир, которые хотят утеплить только свою квартиру. Ведь "лоскутное утепление" не дает экономии, а только вредит.

"На их стенах может появляется плесень. Утепленная и неутепленная части стены неравномерно нагреваются и неравномерно остывают – происходит выветривание, появляются трещины, в эти трещины попадает влага, влага замерзает, превращается в лед, разрывает дальше эти трещины", – объясняет Антон Ковалишин, менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО.

Ранее владельцы квартир получали "теплый кредит" на металлопластиковые окна. Теперь даже на это деньги не дают. Утепляться стоит всем домом. Тогда энергомодернизация эффективна.

Тем более, что больше сэкономит деньги даже не утепление стен, и не замена окон, а установка в подвале специального оборудования. Это индивидуальный тепловой пункт, сокращенно – ИТП. Все вентили, трубы, заглушки – единая система, которая управляется автоматикой. По сути – роботом.

И самое главное – ее задача – регулировать температуру в батареях жильцов в зависимости от погоды. На стене с внешней стороны есть специальный датчик. Он подскажет температуру на улице. Если потеплело – ИТП сам уменьшит подачу тепла. Подморозило – добавит – и батареи станут горячее. В квартире во время отопительного сезона уже не нужно будет открывать форточки, когда очень жарко.

Оксана Чернавина из Харькова жалуется – раньше, когда на улице плюсовая температура и батареи горячие, то и платежки приходили с заоблачными суммами. В этом году все изменится. Благодаря местной кредитной программе, жильцы установили ИТП. Он отрегулирует и температуру батарей, и сумму в платежках. Стоимость ИТП может показаться заоблачной. 174 тысячи гривен. Но жильцы заплатили меньшую часть. 70 процентов вернул местный бюджет.

Оставшиеся 52 тысячи разделили на всех жильцов – получилось всего несколько сотен гривен с квартиры. Окупится автоматика уже через несколько лет. А если здесь проведут полную тепломодернизацию, платежки за отопление уменьшатся в разы.

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Впрочем, даже если в доме объединения совладельцев нет, – с теплым кредитом поможет Европейский банк реконструкции и развития. Их проект называется "IQ energy". И здесь уже возможна покупка даже металлопластиковых окон для отдельной квартиры. Заем берется в коммерческом банке. ЕБРР же обещает погасить 35 процентов. Но чтобы получить возмещение – надо показать, куда пошли деньги – переслать фотографии установленных окон и документацию. Иногда представители проекта приезжают сами. Для проверки.

Больше возможностей у жителей частных домов. Те могут получить компенсацию и на приобретение материалов для утепления фасада и современные котлы – как газовые, так и твердотопливные. И даже на тепловые насосы или солнечные батареи. Хотя и государственная программа предлагает владельцам частных домов теплые кредиты на те же нужды. Возможностей множество. Но люди боятся занимать. Потому что отдавать часто нечем. И тут надежда только на погоду. Метеорологи прогнозируют самую теплую за последние 30 лет зиму.

После решения властей повысить с 1 ноября стоимость газа экономные украинцы уже подсчитывают, на сколько им придется платить больше за комуслуги. Озвучил свои расчеты и министр соцполитики Андрей Рева. По его оценке, так как газ станет дороже на 23,5%, то, учитывая, что его доля в цене тепла и горячей воды составляет 70%, платить народу за эти удобства придется больше на 16%.

Энергоэксперт Валентин Землянский привел "Сегодня" чуть меньшие цифры: горячая вода и тепло вырастут в цене на 15%. В деньгах это от 200 грн и выше, в зависимости от отапливаемой площади, подсчитал Землянский.