"Киевэнерго" готовит ТЭЦ и мусоросжигательный завод к новому отопительному сезону

Несмотря на продление срока управления "Киевэнерго" столичными ТЭЦ и мусоросжигательным заводом "Энергия" до 31 июля 2018 года, согласно решению Киевского городского совета от 24 апреля, обеспечение стабильной работы стратегически важных энергообъектов и их подготовка к новому отопительному сезону осуществляется специалистами ПАО "Киевэнерго", сообщили в компании.

В частности, на ТЭЦ-5 окончен текущий ремонт энергоблока №1, ведутся работы по реконструкции генератора №1 с пристанционным узлом энергоблока №1 и продолжается текущий ремонт энергоблока №4. На мусоросжигательном заводе "Энергия" специалисты начали капитальный ремонт электрофильтра котла №2.

В то же время, сообщается, что плановые работы по модернизации предприятий никак не влияют на их производственную деятельность. Общий объем теплоэнергии, который ежесуточно производят киевские ТЭЦ и единственный в Украине мусоросжигательный завод, перестроенный в минитеплоцентраль, составляет 6700 Гкал тепловой энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить в межотопительный сезон горячей водой 70% киевлян. В частности, ТЭЦ-5 в межотопительный сезон обеспечивает горячей водой жителей центра города, Печерска, Русановки, Позняков, Березняков и прилегающих к автовокзалу микрорайонов, Теремков-1 и Теремков-2, Краснозвездного пр-та, Чоколовки, части Борщаговки и др. ТЭЦ-6 обеспечивает горячей водой столичные массивы Троещина, Лесной, Северо-Броварской, Воскресенка, Виноградарь и часть Оболони. Завод "Энергия" поставляет горячую воду нескольким сотням домов на Позняках по ул. Руденко, Вишняковской и Мишуги.

1 мая "Киевэнерго" завершило первый этап передачи коммунального имущества (теплосетей, котельных и сервисных функций теплоснабжения) и перевода персонала в коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Сейчас "Киевэнерго" направляет все ресурсы на то, чтобы второй этап этого процесса – передача теплоэлектроцентралей и завода "Энергия" – прошел с сохранением бесперебойности технологического процесса и максимально комфортно для киевлян.

ПАО "Киевэнерго" полностью готово к передаче соответствующих энергоактивов на баланс коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", отмечают в компании. Продление договора на управление энергообъектами городских властей с "Киевэнерго" было обусловлено необходимостью получения соответствующих лицензий и тарифов коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что в связи с переводом тепловых сетей и котельных столицы в управление КП "Киевтеплоэнерго" с 1 мая консультации клиентов по вопросам горячего водоснабжения и отопления предоставляют 11 Центров коммунального сервиса (ЦКС) и контакт-центр 247-40-40. Услуги по электроснабжению предоставляет ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", консультации можно получить в 8 центрах обслуживания и в контакт-центре "ДТЭК Киевские Электросети" по номеру 15-88.