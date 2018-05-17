Когда в Украине начнется монетизация субсидий: Гройсман назвал дату

Сейчас государственными ресурсами злоупотребляют те, кто в них не нуждается, уверен премьер

Монетизация жилищных субсидий в Украине заработает с 1 января 2019 года. Такой прогноз озвучил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе выездной коллегии Министерства социальной политики на тему "О приоритетных направлениях реформирования социальной сферы: итоги и перспективы" в Харькове.

"Сегодня стоят новые задачи в системе субсидий. Задача — монетизация субсидий для украинских граждан. Министерство социальной политики сегодня работает над этим вопросом. Мы выйдем на монетизацию с 1 января 2019 года", – заявил Гройсман.

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По словам главы правительства, монетизация необходима, чтобы убрать какие-либо злоупотребления в системе субсидий.

"Мы знаем, что этими государственными ресурсами злоупотребляют те, кто в них не нуждается, и наша задача сегодня — изменить систему таким образом, чтобы эффективно защитить тех, кто нуждается в такой поддержке", — подчеркнул Гройсман.

По словам премьера, в Украине около семи миллионов домохозяйств получают субсидии.

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.

Кроме того, украинцам сократили норму потребления газа до 4,5 кубов на квадратный метр жилья.