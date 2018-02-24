Управляющие компании придут на смену ЖЭКам во Львове: что изменится для жильцов

Вместо старых ЖЭКов появятся управляющие коммунальные компании – первая такая структура во Львове предлагает жильцам дополнительные платные услуги – и за счет спроса на них планирует повысить заработок коммунальщиков.

Ксения Гамрат пока не ощутила, что ЖЭК стал работать лучше, хотя его реорганизовали с 1 февраля: из двух коммунальных предприятий создали одно, которое обслуживает 600 домов – это почти треть микрорайона. А вот Василий Липка работой коммунальщиков доволен.

После объединения ЖЭКов вдвое сократили руководство, а вот рабочих, наоборот, набирают. Этот объединенный ЖЭК – и еще два, – уже к лету станут первыми во Львове коммунальными управляющими компаниями.

Обещали повысить зарплату, но пока добавили только работы, говорит кровельщик Роман, и особых надежд на реформу не возлагает.

Зарплату подняли, но пока только руководству: у директора – 11 тысяч гривен, у инженеров – по 7 тысяч. Повысить оклад остальным сотрудникам обещают, когда предприятие начнет больше зарабатывать.

С реорганизацией ЖЭКов качество обязательных услуг улучшится вряд ли, не скрывают сами коммунальщики. Но они будут предлагать жильцам дополнительный сервис за отдельную плату – например, убрать в квартире, помыть окна или заменить сантехнику.

За счет таких услуг и увеличат зарплату рабочим. За каждый заказ – надбавка. Стимулировать жильцов воспользоваться платным сервисом обещают низкой ценой. За полтора года во Львове хотят реформировать все ЖЕКи.

В мэрии рассказали, что нынешние ЖЭКи станут неконкурентными, когда со следующего года вступит в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который разрешает жильцам самим решать, в какой компании заказывать обслуживание, а также не платить за него, если работу считают некачественной.

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Как известно, в конце января ОСМД и ЖСК получили от управлений соцзащиты требования открыть счета со специальным режимом использования в казначействе. На каждый вид услуг ЖКХ должен был быть создан отдельный счет. Согласно решению Минфина, возмещение субсидий льгот должно было выплачиваться на эти счета.

Но на практике ОСМД и ЖСК с большим процентом субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты. Такие ОСМД не стали создавать счета в казначействе и выплата субсидий была фактически заблокирована.

Позже Минфин заявил о создании рабочей группы из представителей ОСМД, чтобы совместно наработать варианты выхода из сложившейся ситуации. Объединениям жильцов разрешили закрыть спецсчета в казначействе.

Как известно, монетизация субсидий на руки потребителям может начаться на девять месяцев раньше запланированного — уже с апреля этого года, а не с января 2019-го. Выдача госпомощи от государства живыми деньгами на руки субсидиантам, а не поставщикам услуг пока будет частичной — только за обслуживание домов и придомовой территории и вывоз мусора.