Новые правила начисления субсидий: кто останется без помощи

С 1 мая вступили в силу новые правила начисления субсидий, утвержденные Кабмином. Госпомощь будут выдавать живыми деньгами, а не снижать за счет государства малообеспеченным оплату за "коммуналку", как было до сих пор, поэтому условия для получения субсидий стали намного жестче. Планируется, что монетизация субсидий начнется со следующего отопсезона — с 15 октября. Власти уже озвучили, сколько людей потеряют жилсубсидии — каждая пятая семья. Эксперты говорят, что число субсидиантов может уменьшиться даже больше — почти на треть.

Что приняли

Такие меры в правительстве мотивируют тем, что многие люди скрывают высокие доходы, чтобы оформить госпомощь: регистрируют в большой квартире премиум-класса, где они проживают, только одинокую родственницу с минимальной пенсией либо скрывают, что находятся на заработках за границей, оформлены на работе нелегально либо за минимальную зарплату, а также что сдают жилье или другую недвижимость в аренду. По словам директора департамента госсоцпомощи Минсоцполитики Виталия Музыченко, в результате до 20% домохозяйств могут потерять жилсубсидии.



Главные новшества таковы. Возвращена норма о том, что получателем субсидии не может быть владелец автомобиля (не старше 5 лет, то есть владельцев старых легковушек это не коснется),

кроме мопеда и машины, предоставленной органом соцзащиты населения (для инвалидов). Не назначат теперь субсидию, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома — 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Тот, кто сдает в аренду жилье или другую недвижимость, должен будет указать данный источник доходов в декларации, подаваемой при обращении за субсидией. Если претендент на госпомощь не указал факт аренды и это обнаружит социнспектор при проверке — субсидианта не только лишат субсидии, но и сообщат в фискальную службу о неуплате им налогов (грозит штраф до 34 тыс. грн). Когда претендент на субсидию заявляет, что он безработный, но при этом не стоит на учете в центре занятости, ему автоматически начислят доход 5286 грн (три прожминимума).

Что урезали

Кроме того, Кабмин с 1 мая урезал оплачиваемые государством нормы расхода на субсидирование отопления, на которое уходит львиная доля госденег. Теперь на обогрев 1 кв. м жилья в пределах соцнорм (21 кв. м/чел. + 10,5 кв. м на семью) субсидируется 4,5 куб. м газа в месяц (было 5,5), либо 30 кВт/ч электроэнергии (было 65 кВт/ч), или 0,0431 Гкал при централизованном отоплении (было 0,0548). Расчет показывает, что если для семьи субсидия на отопление была 1000 грн/мес., то теперь государство компенсирует им только 730 грн/мес. Жильцы доплатят не 176 грн, а 446 грн. У тех, кто греется током или живет в многоэтажке, субсидия уменьшится на 27%, у тех, кто использует газ, — на 10%.

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Эксперты

Экономисты говорят, что главная причина ограничения количества субсидиантов — нехватка денег в госбюджете.