Новые правила начисления субсидий продолжают будоражить украинцев. Ведь газ не дешевеет, доходы растут медленно, а теперь и помощи от государства – не жди!?

Напомним, что изменится. В новом отопительном сезоне субсидии не будут начислять владельцам домов больше двухсот квадратных метров. Тем, у кого квартира больше 120-и квадратов – на помощь от государства тоже рассчитывать не приходится. Владельцы автомобилей до пяти лет также останутся без поддержки.

Нововведениями правительство пытается сэкономить и выявить нечестных получателей субсидий. Ведь с осени нас ждет монетизация, и отсыпать бюджетных денег владельцу дворца в Конче-Заспе тоже как-то не правильно. Хотя пострадать могут и те, кто волею судьбы живет в прабабушкином особняке. Теперь – или мерзнуть, или продавать. В общем, как это будет работать, и нужно ли уже завтра бежать и переоформлять субсидии?

Ездят на дорогущих машинах – но получают субсидию.

Отдыхают по несколько раз за год за рубежом – но получают субсидию.

Делают в квартире ремонт, покупают дорогую мебель, технику – но получают субсидию.

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Таких людей – уйма – и лучше всего об этом могут рассказать – управдомы.

Анна Володовская – председатель жилищно-строительного кооператива. Она живет в этом доме – и хорошо знает всех соседей. И, конечно же, у нее есть список людей, получающих госпомощь на оплату коммунальных. Говорит, каждый третий из этого списка – совсем не бедный человек. Анна Николаевна ведь видит, кто на чем ездит.

У людей – шикарный ремонт – Анна Володовская была в некоторых квартирах, когда их затопили соседи сверху. Пришла ущерб зафиксировать – а там дорогущая мебель. Вы же субсидию получаете – сделала замечание – но только нарвалась на грубость.

У некоторых – есть дачи на берегу Днепра прямо под Киевом. У многих – дорогие авто. Такие получатели госпомощи особо и не скрывают своего имущества.

А субсидию то им платит – государство – то есть это деньги всех украинцев – каждого из нас.

И так – по всему Киеву.

Правила выдачи субсидий – были уж очень мягкими – в них было предостаточно лазеек – похоже, в Минсоцполитики это наконец признали. И теперь эти правила – ужесточили.

Правительство приняло специальное постановление. В нем много новаций.

Одна из главных – безработные люди просто так отныне субсидию не получат. Им придется сначала стать на учет в центр занятости. Если же они этого не сделают – управления соцзащиты автоматически засчитает им доход в три прожиточных минимума – это почти пять тысяч триста гривен. Пусть даже человек официально не зарабатывает ни копейки. В Минсоцполитики говорят – сделали это, чтобы отсеять недобросовестных получателей субсидии.

Скрывать свои доходы и паразитировать за счет плательщиков налогов – больше не получится – уверяют в министерстве. Работают за рубежом, получают зарплаты в конвертах – огромное количество украинцев. Но ведь есть и люди, которые действительно не могут трудоустроится. И их тоже лишат субсидии.

Как, например, Галину Шостак. Живет в селе. На работу ездить не может, ведь должна ухаживать за больной матерью.

Зимой – в самые холодные месяцы, экономя изо всех сил, сжигали газа на три тысячи гривен. Большую часть этой суммы – им компенсировало государство. Сами платили лишь триста гривен.

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Стать на учет в центр занятости – как того требуют новые правила – нереально, говорит Галина Анатолиевна. Ведь туда нужно постоянно ездить на курсы, отмечаться. А ведь маму не бросишь. И даже если бы не нужно было смотреть за мамой – легко ли найти работу? Галине Шостак – 52 года. Говорит – даже в объявлениях о трудоустройстве часто видит ограничения.

Так что женщина собирается ехать в управление соцзащиты и добиваться, чтобы субсидию ей оставили.

Даже если отдавать зимою всю пенсию мамы на оплату газа – не оставляя на жизнь ни копейки – этого все равно не хватит – возникнут долги.

А вот – второе нововведение правительства. Отныне право на субсидию забирают у людей, которые живут в квартирах площадью больше 120 метров квадратных и в домах, больше чем 200 квадратов. Исключение – только для детских домов, многодетных и приемных семей. Метраж – и правда не маленький. Квартира в 120 метров обычно может быть только в новостроях. Да и дом в 200 квадратов – это тоже роскошь – по крайней мере в этом уверяют в Минсоцполитики.

Таких больших домов и квартир, на которые оформлена субсидия, по всей стране больше 50 тысяч, подсчитали в Кабмине.

Но все же – большой дом – не всегда признак богатства.

К примеру, в доме площадью больше чем 200 квадратных метров живут сразу три семьи – семь человек. . Так что людей могут лишить субсидии – хотя, является ли такое здание роскошью – вопрос спорный.

Иногда бывает, что частный дом разделен – в нем есть несколько входов. Тогда людям остается лишь один вариант – разделить и личные счета, юридически оформить в одном здании два адреса, установить за каждым из них счетчики. И только тогда можно претендовать на субсидию.

А вот еще один пункт постановления – может коснутся большинства получателей субсидий. Минсоцполитики ввело новую форму декларации, которую нужно заполнить для получения этой госпомощи. Только лишь в минувшую пятницу – ее получили управления соцзащиты по всей стране. Сюда обязательно нужно вписать членов своей семьи – даже если они не зарегистрированы вместе с вами. Под членами семьи имеются ввиду несовершеннолетние дети, а так же муж или жена.

Люди уже приходят – заполняют новые декларации. Приходят даже те, кому делать это и не обязательно. Говорят, на всякий случай – лучше уточнить, лучше лишний раз заполнить пару бумажек, чем потом вдруг остаться без субсидии. И чем ближе к отопительному сезону – тем наплыв будет больше. Большинству граждан субсидию обещают продлевать автоматически. Но все же, из-за новых правил и новой декларации – люди снова будут вынуждены часами выстаивать очереди в управлениях соцзащиты.

Забирать субсидии – согласно новому постановлению правительства – будут у тех людей, кто владеет автомобилем – выпущенным с конвейера меньше пяти лет назад. Такие получатели этой госпомощи – тоже есть.

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А если автомобиль чуть старше? – если ему, например шесть лет – то субсидию получается, у его собственника не заберут. Пусть хоть он владеет Бентли, хоть Ягуаром. Опрошенные эксперты считают новые правила слишком мягкими. Хотя говорят – хорошо, что хоть их приняли. Плохо – что не пошли дальше. Почему субсидию не забирают у людей, которые имеют сотни тысяч на депозитах? Это ведь легко отследить. А что с теми, кто купил недавно машины на евро номерах? Среди них ведь тоже многие получают госпомощь на оплату коммунальных.

В Кабмине обещают забирать субсидии у тех людей, которые сдают квартиру в аренду – и при этом оформляют на нее субсидию. А таких – немало. Интернет пестрит такими объявлениями.

Обещания государства ловить таких людей на горячем – это лишь слова. Об этом говорит бывшая сотрудница налоговой Наталия Синютка. Работниам фискальной службы нужно договорится об аренде, зафиксировать документально факт передачи денег, и потом доказать это в суде. Механизм фактически нереальный.

Сдается ли квартира в аренду? Есть ли там дорогой ремонт, предметы роскоши? Все это – имеют право проверить социальные инспекторы. Получаете субсидию – к вам могут прийти – и попросить впустить к себе домой – для проверки. Если отказываетесь – это основание лишить вас субсидии.

Это унизительно – так считает пенсионер Александр Михайлович. Но все же – готов пустить к себе проверку.

Не видят в этом большой проблемы и другие получатели субсидий.

Хотя – намного эффективнее было бы объединить все базы данных – кто и сколько летает за рубеж, у кого сколько денег на счету, домов, автомобилей. Тогда – недобросовестные получатели госпомощи будут у налоговиков и соцработников как на ладони. А пока что – субсидию получают уже почти половина украинцев. И проверить всех – нереально.

Ранее сообщалось, украинцев ждут субсидии по-новому: в Кабмине анонсировали изменения.

Также ми писали, что субсидии деньгами стартуют в апреле.