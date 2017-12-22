Общедомовые счетчики газа пока устанавливать не будут

Вчера, 00:18

Депутаты, посовещавшись, проголосовали закон отложить еще на три года


Общедомовые счетчики газа не станут устанавливать в домах украинцев без их согласия. Верховная Рада запретила. Из-за этого решения депутаты даже рассорились и блокировали парламентскую трибуну. Но теперь до 2021 года люди смогут бесплатно установить счетчики газа в своих квартирах.

Трибуна Верховной Рады – в осаде. И так около часа. Сразу несколько фракций требуют запретить установку надомных счетчиков газа без согласия жильцов. Иначе обещают блокировать работу парламента весь день.

Планировали, что уже с января в домах, где нет поквартирных счетчиков, газовщики установят общедомовые. И все использованные кубы топлива собирались делить на всех жильцов поровну. Это, по мнению Радикальной партии, привело бы к космическим суммам в платежках.

Депутаты посовещавшись, проголосовали закон отложить еще на три года. За это время украинцы могут бесплатно установить в своих квартирах персональные счетчики газа.

Отозвали депутаты и парламентский законопроект про Антикоррупционный суд. Первую попытку, в начале ноября – провалили. Сегодня 235 депутатов проголосовали "за".
газ, Верховная Рада, счетчик

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Источник:

"Сегодня"

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