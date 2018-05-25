"Остужаем" платежки: как сэкономить до 50% в жару

Нынешнее лето будет горячее предыдущих, и тенденция сохранится и в будущем. Жаркие деньки уже привели к тому, что здания начали жужжать кондиционерами. Что, естественно, скажется на платежках за электричество. "Сегодня" выяснила, какая температура ждет украинцев летом, и узнала у экспертов по энергоэффективности, как спасти свой кошелек.

Потепление выше нормы

В Украинском гидрометеорологическом институте говорят, что летом температура в стране будет на полтора градуса выше, чем за последние 30 лет. Кроме того, нас ждет все больше дней с температурой выше 25 градусов.

Подобная тенденция не удивляет: еще в 2012 году эксперты заговорили об изменениях климата в стране (тогда лето побило 24 климатических рекорда и продержалось 5 месяцев и 12 дней). "Если до 2000 года потепление происходило за счет зимы, то после 2000-го температура повышается именно в летний период", — рассказала синоптик Татьяна Адаменко. Эта тенденция наблюдается во всем мире, а мы — не исключение.

Особенно это чувствуется в больших городах, где температура воздуха и так выше, чем в пригородах и селах.

"Еще немного — и у нас будет Египет, — говорит Андрей из Киева, — где кондиционеры — не просто роскошь, а необходимость. Окно-то не откроешь, на улице постоянное движение, громко, пух, пыль, даже сетка не спасает".

На жару жалуются и владельцы мелкого бизнеса.

"У меня небольшая кофейня, там холодильник, мороженое, бутербродница. К концу дня дышать не могу, время от времени отключаю все из сети, чтобы снизить температуру", — рассказывает Валентина из Броваров.

Что делать

Эксперты советуют подходить к вопросу комплексно. Во-первых, воспитывать в себе бережливое отношение. Как с водой, где текущий кран оборачивается заоблачной суммой, так и с электроэнергией: банальные вещи вроде часто открываемой дверцы холодильника (который в жару потребляет в полтора раза больше обычного) превращаются в дополнительные киловатты. Во-вторых, поставить себе двузонный счетчик электроэнергии, чтобы платить за электричество в два раза меньше с 23 до 7 часов (то есть именно тогда, когда кондиционер с вентилятором нужнее всего). В-третьих, вытаскивать из розеток все неиспользуемые электроприборы и подзарядки от мобильников. Либо доверить автоматическое отключение электроприборов в заданное время "умным" розеткам с таймерами. В-четвертых, пользоваться LED-лампами — они экономичнее до 9 раз ламп накаливания и почти не нагреваются.

"Проще всего начать экономить расходы на электроэнергию комплексно можно с помощью готовых энергоэффективных наборов, таких как "Розумний WATT". В них уже включены двузонный счетчик, LED-лампы, розетки с таймерами, а также Wi-Fi розетки с функцией энергомониторинга. Такие розетки позволяют прямо со смартфона включать/выключать электроприборы в наиболее выгодное время и на экране следить онлайн за расходами на электроэнергию конкретным электроприбором", — рассказывает директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Он также отмечает, что в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях в наборы включена еще и услуга быстрого подключения счетчика. Заказать их можно через интернет: https://dtek-esco.com

При комплексном подходе "двузонный счетчик + энергосбережение" можно сэкономить от 3 до 10 тыс. грн. за год. "Размер экономии зависит от начального потребления. Например, если семья изначально потребляла 300 кВт∙ч в месяц и в год платила за электроэнергию более 5 тыс. грн, то с помощью энергоэффективных мероприятий и двузонного учета может сократить свои расходы до 2 тыс. грн, при этом не ограничивая, а даже повышая свой бытовой комфорт. При больших стартовых расходах соответственно экономия будет больше", — рассказал эксперт по энергоэффективности Антон Ковалишин.

Воспитываем бережливость