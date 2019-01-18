Почему в Украине подорожал газ для населения и как будут расти цены дальше

Кабмин проиграл суд, а народу теперь нужно платить втрое больше. Эксперты рассказали, как сэкономить

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Почему в Украине подорожал газ для населения и как будут расти цены дальше Коновалова Христина , Александр Панченко https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/085/f36/5c4085f3609b0.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/085/f36/5c4085f3609b0.jpg 2019-01-18T07:21:00+02:00 ЖКХ Кабмин проиграл суд, а народу теперь нужно платить втрое больше. Эксперты рассказали, как сэкономить

Украинцы начали получать обновленные платежки за газ, которые многих уже шокировали новыми цифрами. В редакцию "Сегодня" поступили десятки звонков от возмущенных людей.

"Было 28 гривен в месяц — теперь 84! Куда это годится", — сетуют читатели.

Все это — следствие ноябрьского подорожания газа и того, что суд отменил постановление Кабмина №203 от 23 марта 2016 г. об установлении норм потребления газа на человека в месяц до 3,3 куб. м — теперь на одного человека приходится 9,8 куб. м в месяц. Эксперты ожидают от Кабмина снижения норм для населения и советуют для экономии установить счетчики газа.

Что имеем

Поставщики газа населению разъясняют, что выставляют счета по нормам, установленным в 1996 году, которые в 2,97 раза выше отмененных. Так, при наличии в квартире газплиты и централизованного горячего водоснабжения (ЦГВС) — надо оплатить 9,8 куб. м газа в месяц на каждого зарегистрированного в квартире человека, что составляет 83,78 грн, исходя из нынешнего тарифа — 8,55 грн/куб. м газа. При отсутствии ЦГВС и газколонки для подогрева воды теперь надо оплатить ежемесячно 18,3 куб. м/чел., или 156,47 грн, а если есть газплита и газколонка — 23,6 куб. м/чел., или 201,78 грн. То есть для семьи из трех человек, проживающих в многоэтажке, счет за газ неожиданно увеличился, в зависимости от наличия или отсутствия ЦГВС, на 168 грн, 311 грн и на 402 грн ежемесячно. Причем независимо от того, использован этот газ или нет. Если нормы изменятся, нам обещают произвести перерасчет. Пока же власти предупреждают о новом возможном подорожании газа: на днях министр соцполитики Андрей Рева заявил, что с 1 мая его цена вырастет еще на 20%. То есть по нормам придется платить от 100 грн/мес. за человека и более.

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Мнение экспертов

Специалисты по рынку газа ожидают, что нормы его потребления для населения, не имеющего счетчиков, Кабмин все же чуть снизит, привязав их при этом к отопсезону. Для этого нужно принять новое постановление, которое отменит документ 1996 года. Энергоэксперт Валентин Землянский рассказал нам, что Минэнергоугля предлагает летом (с апреля по сентябрь) установить нормы 5,6 куб. м газа/чел. в месяц, а зимой (с октября по март) — 8,8 куб. м, но это предложение пока не рассмотрено Кабмином. Землянский подсчитал, на сколько подорожает газ с 1 мая нынешнего года и с 1 января 2020 года.

"На первом этапе цены повысятся до 80% стоимости газа для промышленности, или до 9700 грн/куб. м, на втором этапе — до 100%, или до 12 000 грн", — говорит эксперт.

Также он напомнил, что с января украинцы в многоэтажках получат новые платежки за отопление: цены вырастут на 16—18% в зависимости от региона.

Сопредседатель Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич называет юридически корректным возврат к старым нормам:

"Они будут действовать, пока не примут новые. Предлагаемые Минэнергоугля цифры реалистичны и не вызовут новых судебных исков от поставщиков. Что касается выставленных некоторыми облгазами потребителям счетов за недоплату, начиная с 2014 года, когда вступило в силу отмененное постановление, то я не думаю, что эти долги взыщут. Потребители в них не виноваты, виновата власть".

Но как решат этот вопрос, пока неясно.

Для экономии переходим на счетчики и "ток"

Марунич уверен, что газ с мая подорожает, несмотря на выборы, так как это предусмотрено меморандумом с МВФ. В связи с этим снова становится выгодной установка квартирных счетчиков на газ, даже если за нее придется уплатить. Как мы выяснили, цена вопроса — от 1850 грн.

"До конца 2021-го поставщики газа обязаны за свой счет установить квартирные счетчики всем категориям потребителей, — рассказал нам Землянский. — Но, учитывая, что все это время придется переплачивать по нормам, а счетчик газа окупается за три года даже при одном зарегистрированном пользовании, а при трех — всего за год, есть смысл раскошелиться, чтобы потом экономить, так как газ дешевле не станет".

Дабы после установки счетчика газа меньше его расходовать, эксперты советуют перейти на электричество: готовить еду в микроволновке, кипятить воду в электрочайнике. Мы подсчитали: если семья из трех человек, установив счетчик газа, будет использовать половину от нормы, или 15 куб. м в месяц, то сейчас ежемесячно можно сберечь 125 грн, с мая — 150 грн, с января 2020-го — 175 грн. То есть вернуть затраты на установку получится за 17 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что потребителей газа в Украине хотят занести в единую базу. Коболев напомнил, что отсутствие полного и корректного перечня потребителей затягивает сроки запуска рынка суточного балансирования газа, в последний раз перенесенного с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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