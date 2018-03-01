С 1 марта потребителей электроэнергии Киева будет обслуживать ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети"

ПАО "Киевэнерго", в соответствии с требованиями Закона Украины "О рынке электрической энергии", передало функции по распределению и поставке электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети". Новая компания начинает обслуживать потребителей электрической энергии Киева с 1 марта 2018 г. Смена поставщика не повлияет на порядок и стоимость предоставления услуг клиентам ПАО "Киевэнерго".

ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети" будет предоставлять услуги по ранее заключенным договорам с ПАО "Киевэнерго", поэтому киевлянам не нужно заключать новые договоры на электроснабжение.

Информационно-консультативные услуги клиентам продолжают оказывать центры обслуживания ПАО "Киевэнерго", контакт-центр 15-88. Оплату услуг по-прежнему можно осуществлять через личный кабинет на сайте www.kyivenergo.ua, мобильные приложения, отделения банков и Укрпочты, электронные платежные системы.

Смена поставщика электроэнергии состоялась в рамках выполнения ПАО "Киевэнерго" закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 г. Он обязывает все украинские облэнерго в декабре 2018 г. провести разделение функций генерации, передачи и поставки электроэнергии путем их передачи новосозданным компаниям. Это общемировая практика и требование Третьего Энергетического пакета ЕС, который обеспечивает конкурентные условия работы на рынке.

До ноября 2018 г. "ДТЭК Киевские Электросети" будет совмещать распределение и поставку электроэнергии. Впоследствии, в установленные законом сроки, будет осуществлено отделение функции поставки.

"Киевэнерго" сделало первый организационный шаг в рамках реформы рынка электроэнергии, конечной целью которой является приближение к европейским стандартам энергетики – эффективной, надежной, комфортной. В перспективе для клиента это означает повышение надежности электроснабжения и качества обслуживания, увеличение количества современных удобных сервисов", – отметил генеральный директор ПАО "Киевэнерго" Александр Фоменко.

ПАО "Киевэнерго" продолжает осуществлять деятельность по производству (генерации) электрической и тепловой энергии, а также поставкам теплоэнергии, услуг по горячему водоснабжению и централизованному отоплению.