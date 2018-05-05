Субсидии переселенцам начали выдавать по-новому

С 1 мая в Украине изменились правила предоставления субсидий. Новшества затронули, в частности, условия получения государственной помощи по оплате услуг ЖКХ для внутренне перемещенных лиц и объединенных территориальных общин.

Как уточнили в Кабинете министров, вынужденные переселенцы смогут оформить субсидию без договора аренды жилья.

Для получения субсидии достаточно подать в управление социальной защиты населения заявление и декларацию, в которой отмечается состав домохозяйства с учетом внутренне перемещенных лиц. После этого на основании акта обследования материально-бытовых условий будет назначена субсидия.

Также объединенным территориальным общинам предоставлено право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам соцзащиты.

"Это аналогично тому, как сейчас происходит в сельских и поселковых советах", – подчеркнули в правительстве.

Напомним, в результате введения новых правил, каждый 5-6, получатель субсидии потеряет государственную помощь. Это касается семей, которые имеют больше одного жилья, собственников автомобилей и людей, работающих нелегально.