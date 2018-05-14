Субсидии по-новому: Кабмин пообещал жесткий контроль получателей

Помощь должна доставаться только тем, кому действительно нужна, уверены в правительстве

Кабинет министров будет внимательно отслеживать нарушения нового порядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Об этом во время согласительного совета в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

"Кабмин одобрил новый порядок начисления субсидий. Идеология этого документа состоит в том, чтобы отсечь начисление несправедливых субсидий для тех, кто манипулируя настоящей нормативной базой получает субсидии при том, что имеет большие доходы. Это происходит во вред тем людям, которые действительно нуждаются в защите со стороны государства и должны получать субсидии. Поэтому правительство будет очень внимательно следить за реализацией этого нового порядка, чтобы не было никаких злоупотреблений", – отметил Кириленко.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева разоблачил богачей, которые получают субсидии. При этом министр подсчитал, что больше всего нарушителей – во Львовской области.

Кириленко, в свою очередь, заверил, что те, кто действительно нуждаются в субсидиях, продолжат их получать.

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.