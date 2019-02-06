Украинцам начали урезать субсидии

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинцам начали урезать субсидии Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f45/dc5/5c3f45dc594d2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f45/dc5/5c3f45dc594d2.png 2019-02-06T07:00:00+02:00 ЖКХ За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

За год в Украине сократилось число получателей субсидий на оплату комуслуг, а сумма госпомощи уменьшилась на 200 гривен, подсчитала Госслужба статистики. Эксперты в сфере ЖКУ связывают изменения с повышением доходов и тем, что изменилась методика расчета.

Цифры

По данным Госстатистики, за январь-декабрь 2018 года назначены субсидии 6,537 млн домохозяйств из 14,935 млн. То есть 43,8% семей. Но к концу года получателей стало намного меньше — всего 4,516 млн домохозяйств. В Минсоцполитики это объясняют двумя причинами.

Первая — рост доходов населения из-за того, что за год увеличились соцстандарты (на 8%), а также повысились зарплаты, а значит те, кто получал небольшие субсидии, порядка 100 грн в месяц, их лишились. Вторая — соцслужбы стали тщательнее проверять декларации претендентов и многим по итогам рассмотрения было отказано. Об этом говорят и подсчеты Госстатистики: в 2018 году тех, кто обратился за госпомощью, оказалось на 8,9% меньше, чем в 2017 году, а вот тех, кому ее не назначили, стало больше на 25,8%.

А снижение суммы субсидий произошло оттого, что власти урезали нормы потребления электроэнергии и газа, на которые начисляются субсидии: по "току" в среднем на 30 кВт-ч в месяц, или примерно на треть, по газу — на 10%, уменьшив его норму с 5 куб. м в месяц на кв. м отапливаемой площади до 4,5 куб. м. Как видно из инфографики, средняя субсидия в декабре 2018 года составила всего 713 грн. Год назад госпомощь была на 28,2%, или на 200 грн больше. Но рекордные суммы — более 1000 грн — остались во Львовской области и на Волыни. А меньше всего они в Днепропетровской области — 472 грн.

Эксперты

Специалисты по ЖКХ говорят, что многие остались без субсидий из-за пенсреформы, роста соцстандартов и новой методики расчета.

"Учитываются доходы за предыдущие полгода, а они увеличились из-за пенсреформы, когда в октябре 2017 года у многих стали больше пенсии. Также безработным в 2018 году начали считать условные доходы в 3 прожминимума для трудоспособных (5286 грн), в итоге субсидии многие потеряли", — разъяснил нам старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий.

Он прогнозирует, что в 2019 субсидии станут еще меньше из-за нового снижения норм потребления: с мая будут субсидировать не 4,5 куб. м газа на отопление, а 4 куб. м и не 2,4 куб. м холодной воды на человека, а 2 куб. м. Также люди жалуются, что им необоснованно пытаются отказать в субсидии.

"Я инвалид, на содержании двое детей, мать-пенсионерка, но документы у меня не принимали, мол, вам все равно не положено. Лишь после вмешательства юриста назначили субсидию в 3000 грн, теперь я оплачиваю всего 86 грн в месяц", — рассказал нам житель села Чабаны под Киевом Александр.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать первый этап монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки".

Переход на монетизацию субсидий предусматривает еще два этапа. Читайте больше в материале "Сегодня" о тотальной монетизации субсидий в три этапа.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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