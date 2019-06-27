В "Нафтогазе" раскритиковали формат монетизации субсидий

Представитель компании считает, что есть только один правильный способ выплат помощи "живыми" деньгами

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Модели монетизации субсидий, которую в последние три года вводят в Украине, трижды менялись, и только в марте состоялась первая волна реальной монетизации. Об этом заявил замначальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза Украины" Алексей Хабатюк, передает "Экономическая правда".

По его словам, определение монетизации прописано в законе "О жилищно-коммунальных услугах": "Там написано, что это выплата жилищных субсидий в денежной форме потребителю жилищно-коммунальных услуг. Что такое субсидия? Это деньги. Кто их получает? Потребитель ЖКУ. Два ключевых момента: деньги – потребителю", – пояснил Хабатюк.

Однако, по его словам Хабатюка, в Украине под "монетизацией" подразумевались и другие формы выплат.

"Перевод средств поставщикам услуг через местные бюджеты, перевод средств поставщикам услуг через Ощадбанк... Это тоже называлось монетизацией", - сказал Хабатюк.

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Только в марте 2019 года, по словам представителя "Нафтогаза", состоялась первая волна реальной монетизации – перевод денег непосредственно потребителю.

"Эту форму монетизации мы считаем правильной, именно такая форма предусмотрена в законе. Законодатель, когда принимал закон, имел в виду именно это", – считает Хабатюк.

Напомним, как заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, опыт монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет учтен при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется с октября 2019 года:

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