В Одесской области внедрены технологии "умных сетей" для потребителей света

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Одессаоблэнерго внедряет технологии "умных сетей" и делает комфортным сервисы для клиентов.

До сих пор, чтобы присоединиться к сети, необходимо было минимум четыре раза прийти в офис энергетиков. Теперь же можно всего лишь дважды подать документы, и подписать договор на распределение.

Упрощенная процедура уже действует в трех районах электросетей Одессы и семи РЭС области. А к концу следующего года 90% услуг компании станут более доступными. Не выходя из дома, клиент сможет самостоятельно планировать дату и время визита специалиста, заказывать проверку, ремонт или установку счетчиков.

"Наверное, самое ценное у человека это время. И наша задача, как компании смотрящий в будущее, сэкономить время до минимума либо исключить вообще время общения с компанией. Мы должны обеспечивать надежное, качественное энергоснабжение, оказывать качественную надежную услугу, а человек не должен тратить какое либо время на недопонимание либо выяснение отношений с компанией", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор АО "Одессаоблэнерго".

Ранее сообщалось, что компания ДТЭК завершила сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

"Компания разрабатывает программу развития электрических сетей в Киевском и Одесском регионах. Цель – повышение качества и надежности распределения электроэнергии, улучшение клиентских сервисов", – сказали в пресс-службе ДТЭК.

По мнению экспертов, приобретение компанией ДТЭК двух облэнерго у российской группы VS Energy позитивно влияет на энегобезопасность и энергонезависимость Украины.

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