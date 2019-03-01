В Украине "наведут порядок" со счетчиками и нормами потребления газа – Рева
Министр раскрыл детали о бесплатной установке приборов учета
Кабинет министров Украины на следующем заседании планирует принять ряд решений, чтобы "навести порядок" в ситуации с нормами потребления газа для населения. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"На следующем заседании правительства мы рассмотрим комплекс мероприятий относительно наведения порядка в этой сфере", – сказал Рева.
Также министр призвал украинцев, у которых не установлены счетчики, платить за газ по тем нормам Кабмина, то есть 3,29 кубометра в месяц на одно домохозяйство.
Кроме того, Рева подчеркнул, что "Нафтогаз" после установки счетчиков на газ для населения взыщет использованные средства с облгазов.
"Механизм предлагается следующий: обязать "Нафтогаз" и предусмотреть в финансовом плане средства на установку счетчиков, а потом "Нафтогаз" взыщет средства не с населения, а с тех, кто уже получил средства с населения – с облгазов", - сказал министр.
Напомним, 30 января Кабинет министров урезал норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Теперь норма потребления газа для тех, у кого не стоят счетчики, составит 3,29 кубометра газа на человека в месяц.
Предыдущая норма - 3,3 кубометра газа на человека в месяц – была установлена в 2016 году. Однако облгазы подели в суд и в действие вступила старая норма - 9,8 куб. м газа в месяц. Из-за этого украинцам стали приходит платежки за газ с "космическими" суммами.
В Кабмине обещают каждый раз снижать норму, если облгазы продолжат судиться с правительством. При этом чиновники уверены – проблема исчезнет, как только все украинцы обзаведутся счетчиками газа. Поэтому "Нафтогаз" обяжут обеспечить украинцев бесплатными счетчиками.
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