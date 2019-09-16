В Украине появится ЖКХ-инспекция: для чего нужна и кого проверит

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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В Украине заговорили о том, чтобы создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая бы смогла контролировать и поставщиков коммунальных услуг, и потребителей. Сайт "Сегодня" разбирался, что это за инспекция, как она будет работать, для чего нужна и каких изменений ожидать.

Что предлагают в министерстве

Недавно Министерство регионального развития, строительства и ЖКУ вынесло на обсуждение проект закона в котором предлагается создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию.

Главная цель законопроекта – установка на законодательном уровне механизма госконтроля в сфере ЖКХ, обеспечение защиты прав и интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг, определение органов, которым будет предоставлены полномочия по осуществлению мероприятий государственного контроля.

Надо отметить, что похожая инстанция существовала ранее, когда контроль в сфере ЖКХ осуществляла Госжилкомунинспекция, но в 2011 г. Кабмин ликвидировал службу и передал ее полномочия Госархстройинспекции. Однако спустя некоторое время вышеупомянутые полномочия у инспекции тоже забрали и сфера осталась без должного регулирования. В министерстве отмечают, что сейчас отсутствует центральный орган исполнительной власти, который должен был бы контролировать сферу ЖКХ.

В то же время, в правительстве говорят, что сейчас вопрос о контроле актуален как никогда. Ведь в условиях децентрализации устанавливать тарифы на услуги ЖКХ могут органы местного самоуправления. А вот проверить, обоснованно ли установили тарифы – некому.

"Как показывает практика, отсутствие контроля за ценообразованием в сфере ЖКУ приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установление тарифов с нарушением требований законодательства, в свою очередь, приводит к массовому социальному недовольству в обществе", – написано в пояснительной записке к законопроекту.

В министерстве добавляют, что большинство предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, являются коммунальными, а тарифы для них устанавливают органы местного самоуправления. Получается, что органы местного самоуправления сами же и должны контролировать свои действия, что сложно назвать эффективным механизмом. Именно поэтому и хотят создать центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять государственную политику по контролю через центральный аппарат и территориальные структуры.

На создание инспекций хотят выделить около 30 млн грн, из которых 26 млн пойдет на оплату труда работникам. Такие цифры планируют заложить в бюджет Украины на 2020 г.

Чем будет заниматься инспекция

Как мы уже упоминали, инспекция должна контролировать поставщиков коммунальных услуг. Т.е. украинцы смогут пожаловаться на ненадлежащее качество услуг, которые они получают, завышенные и необоснованные тарифы, перебои с поставками тех или иных услуг, и т.д.

По факту, ЖКХ-инспекция должна осуществлять контроль над тем, чтобы и потребители, и поставщики услуг, соблюдали требования законов и заключенных между ними договоров об обслуживании.

Инспекции смогут контролировать все ЖКХ сферы, начиная с тепло- и водоснабжения и заканчивая обращением с отходами и контролем за захоронениями. Инспекции смогут проверить качество питьевой воды, правильно ли подключили или отключили абонента к сети водоснабжения и водоотведения, вывозят ли и утилизируют ли мусор согласно нормам, сообщают ли компании о смене своих тарифов и так далее. Если законопроект пройдет все инстанции и будет принят Радой, украинцы смогут обращаться по всем вопросам в сфере ЖКХ именно в эти инспекции.

"Полномочия инспекции по проведению надзорных мероприятий распространяются на отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, централизованных поставок питьевой воды и водоотведения, поставок тепла, поведения с бытовыми отходами, благоустройства населенных пунктов, коммерческого учета тепловой энергии и водоснабжения", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Алексей Панов адвокат, советник юридической компании RIYAKO&PARTNERS.

Эксперт добавил, что инспекция будет осуществлять свою деятельность путем проведения плановых и внеплановых мероприятий – обследований, проверок, осмотров, инспектирования и т.д. Кстати, законопроект предусматривает проведение внеплановых мероприятий на основании обращения физических и юридических лиц, в то же время, за заведомо ложное обращение законом предусмотрена ответственность.

Будет ли эффективной работа ЖКХ-инспекция

Эксперты по-разному восприняли идею министерства. Действительно, с одной стороны, действующий контролирующий орган – это хорошо. А с другой, есть много сомнений, что все это будет работать должным образом.

"Первая реакция на подобную инициативу прогнозируемо негативная. В Украине достаточно много надзорных органов, поэтому информация о появлении еще одного не добавила оптимизма ни специалистам, ни обычным гражданам. Вместе с тем, в сфере надзора за ЖКХ сложилась поистине уникальная ситуация. Длительное время здесь не существует единого органа, который был бы уполномочен проводить контролирующие мероприятия, и его компетенция не подвергалась бы сомнению. В конечном итоге, ситуация с проведением контролирующих мероприятий сложилась таким образом, что основной контроль за деятельностью коммунальных предприятий по предоставлению услуг осуществляется органами местного самоуправления, которые являются их учредителями", – отмечает Алексей Панов, и добавляет, что, едва ли результаты такого контроля можно считать объективными.

По его словам, деятельность инспекции не будет сильно отличаться от мероприятий, которые проводятся другими контролирующими органами в рамках Закона Украины "Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности"; в полномочиях инспекции, в том числе и тех, которые касаются возможности налагать штрафы, также нет чего-то революционного.

"Однако, как я уже отмечал, создание нормативной базы для деятельности такого органа, как Государственная жилищно-коммунальная инспекция, в первую очередь, призвано унифицировать и систематизировать государственный надзор в этой сфере, сделать его независимым и эффективным, что должно позитивно сказаться на качестве поставляемых конечным потребителям услуг", – подытожил Панов.

Евгения Дубинская, президент "Фонда развития и инноваций ЖКХ", член "Ассоциации Управителей жилья" в комментарии сайту "Сегодня"отметила, что сейчас предприятия которые поставляют коммунальные услуги, являются монополистами (например, теплосети, водоканалы – жители городов не имеют альтернативных поставщиков услуг), тарифы на их услуги достаточно большие и устанавливаются госрегулятором, а качество таких услуг не всегда соответствует нормативным требованиям. И в этом случае работа ЖКХ-инспекции вполне оправдана, ведь они смогут контролировать качество услуг.

"Но в случае предоставления жилищных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами – работа такой инспекции непонятна. Ведь если речь об услугах по управлению многоквартирными домами, то договоры на управление заключаются индивидуально на каждый дом отдельно. Управляющего выбирают сами совладельцы дома, и цену на услугу также согласовывают совладельцы, а не устанавливает госрегулятор. Согласно законодательству, цена на услугу по управлению многоквартирных домов – это договорная цена между управляющим и совладельцами дома. И контроль за оказанием услуг по договору управления также возложен на совладельцев. К тому же, в случае некачественного предоставления услуг совладельцы в любой момент могут расторгнуть договор и выбрать другого управляющего. Этот рынок услуг на сегодня открыт", – комментирует ситуацию Дубинская.

Она добавляет, что, в то же время, полномочия и работа жилищно-коммунальной инспекции никоим образом не затрагивают других участников рынка ЖКУ. Например, органы местного самоуправления, население и объединения совладельцев многоквартирных домов. Несмотря на то, что эти участники рынка часто не соблюдают требований законодательства.

"Например, жители не платят за фактически полученные жилищно-коммунальные услуги, и ни одна инспекция не желает контролировать это. Хотя в большинстве случаев поставщики услуг именно в этих обстоятельствах неплатежей и не могут предоставить качественные услуги. Органы местного самоуправления, вопреки законам и постановлениям Кабмина, принимают свои решения о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, противоречащие действующему законодательству и ухудшающие работу предприятий – поставщиков услуг. Но никто не желает вести контроль за соблюдением требований норм законодательства органами местного самоуправления. ОСМД используют наемный труд, не всегда желая оформлять это официально и платить налоги в бюджет, и считаясь при этом неприбыльными организациями на самообслуживании", – добавляет Дубинская.

По ее словам, не совсем понятно, зачем создавать новый проверяющий орган, который будет содержаться за счет бюджетных денег, а его полномочия не будут охватывать всех участников рынка. По словам Дубинской, эксперты отрасли поддержат создание такой инспекции только тогда, когда она будет контролировать всех участников рынка: поставщиков услуг, потребителей, органы местного самоуправления, ОСББ.

Таким образом, пока что к законопроекту есть немало вопросов: будет ли инспекция работать эффективно, или же станет еще одним бесполезным органом, который не может выполнять свои обязательства?

Напомним, как рассказывали новости "Сегодня", недавно правительство анонсировало стратегию добычи отечественного природного газа.

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