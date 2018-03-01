Билл Гейтс: Криптовалюта причастна к гибели людей

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что криптовалюта опасна и напрямую причастна к гибели многих людей.

"Сейчас криптовалюты используются для того, чтобы покупать фентанил – обезболивающее средство, которое входит в состав многих наркотиков. Оно покупается онлайн без должного контроля. Таким образом криптовалюта напрямую причастна к гибели людей", – цитирует Гейтса The Independent.

Один из основателей Microsoft подчеркнул, что анонимность криптовалюты дает возможность преступникам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные транзакции. По словам Гейтса, криптовалюты также являются очень рискованным вариантом для долгосрочных инвестиций.

Напомним, ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что три-четыре млрд фунтов незаконных денег в Европе отмываются с помощью операций с криптовалютами. По данным Европола, около 3-4% из 100 млрд фунтов стерлингов незаконных поступлений в Европу отмываются с помощью криптовалюты. Но количество подобного мошенничества стремительно растет.

Ранее сообщалоь, что власти Таиланда запретили финансовым организациям любые операции с криптовалютами. Решение было принято из-за того, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег. К слову, схожего мнения придерживается украинская Киберполиция, которая требует или легализовать криптовалюты, или запретить их, но не поддерживать законодательный вакуум в этой сфере.