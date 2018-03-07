Bitcoin обваливается на новостях из США

В среду, 7 марта, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin снижается к 10 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 10 888 долларов за "монету". Пик курса был достигнут около 4 часов утра по киевскому времени. Нижний "порог" курса Bitcoin составил 10 435 долларов к 9:44 по Киеву.

По состоянию на 10:08 по киевскому времени биткоин торгуется по 10 556 долларов. Тенденция к снижению стоимости криптовалюты продолжается.

Курс Bitcoin за неделю:

Дешевеет, но только Bitcoin, но и альтернативные криптовалюты. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum подешевел на 4,82%, до 808,9 доллара, Ripple – на 4,64%, до 0,919 доллара, Bitcoin Cash – на 4,13%, до 1,201 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 436,73 миллиарда долларов. На долю Bitcoin приходится 42% рынка.

По данным аналитиков, курс биткоина падает из-за новостей об исках, поданных гражданами США к крупной торговой криптоплатформе Coinbase. Согласно первому иску, сотрудники биржи занимались инсайдерской торговлей, когда заранее знали о планирующемся листинге на своей платформе отколовшегося от биткоина Bitcoin Cash. В втором иске Coinbase обвинили в мошенническом удерживании средств. Так, когда зарегистрированные пользователи переводили биткоины на кошельки незарегистрированных, последние получали сообщение о том, что у них есть только один вариант получения средств, – создать аккаунт Coinbase.

Напомним, в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например:

в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов;

Еврокомиссия призвала финансовых регуляторов срочно обновить правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалют;

самый крупный криптовалютный рынок - Южная Корея - ужесточил правила торговли на криптобиржах

Китай намерен запретить майнинг биткоинов из-за опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. Также китайским инвесторам "отрежут" доступ к иностранным криптовалютным биржам;

власти Индии пообещали "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов в качестве платежной системы";

банкам Таиланда запретили любые операции с криптовалютами из-за того, что они могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег;

во Франции ужесточили операции с криптовалютам онлайн-платформам теперь требуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.

О том, какая судьба ждет "электронное золото" в Украине, узнавайте из спецрепортажа "По следам биткоина":