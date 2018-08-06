"Биткоин" для геймеров: как технологии позволят заработать в играх реальные деньги

Компьютерные игры и технология криптовалют – блокчейн, которая набирает популярность в Украине, могут создать симбиоз, способный монетизировать игровое время и создать собственную криптоэкономику. Это, в свою очередь, станет триггером для появления отдельного класса профессиональных геймеров и в корне изменит отношение к индустрии, пишет LetKnow.

Согласно докладу исследовательского центра Juniper, капитализация рынка геймерских артефактов составляет 94,4 млрд долларов. По данным компании Newzoo, до 2020 года эта цифра возрастет до 128 млрд долларов. Но невзирая на стремительный рост, продажа различных игровых трофеев имеет множество недочетов.

Сейчас геймеры вкладывают уйму времени и денег, чтобы "прокачать" своего героя и заполучить редкие игровые предметы. Но часто бывает, что разработчики прекращают поддерживать игру, люди теряют интерес, все полученные артефакты становятся неликвидными. И все кровно заработанное уходит в небытие.

До последнего времени не существовало ни одной развитой безопасной платформы для обмена цифровыми игровыми товарами. В 2003 году появилась первая игровая площадка с маркетплейсом Steam от Valve Corporation. Но ее рынок не оправдал ожиданий из-за своей ограниченности. Платформа позволяла совершать транзакции исключительно внутри Steam, и вывести выручку за проданные артефакты в фиат было невозможно.

По словам бизнес-аналитика 482.solutions Леонида Фою-Хацкевича, блокчейн исправит эти недочеты, и позволит токенизировать игровое золото. Игроки же смогут легально обналичивать наигранное через биржи.

Блокчейн на горизонте

Именно этим и решил заняться один из блокчейн-проектов, который представляет собой кроссплатформенную площадку, которая позволяет оценивать, покупать и продавать игровые артефакты с разных игровых вселенных. Все сделки проходят в собственной криптовалюте. А токены в итоге можно обменять на фиат через криптобиржу.

Это открывает перед гемейрами широкие возможности. К примеру, игрок может продать артефакт, полученный в World of Warcraft и использовать выручку для покупки нового оружия в Counter Strike.

Еще одна особенность проекта – генерация доходов для разработчиков. Площадка обещает им предоставить большую часть гонораров, полученных от сделок – до 80%. Таким образом проект намерен стимулировать создание игр с артефактами, которые в итоге можно интегрировать в кроссплатформу.

Монетизация игрового времени

Такие игры как Call of Duty и Battlefield требуют от игроков навыков и самый ценный ресурс в них – время. Геймеру на протяжении многих часов, а то и лет необходимо увеличивать свой рейтинг и получать награды.

Благодаря блокчейну этот процесс можно монетезировать. По словам основателя Blockchain Cuties Владимира Томко, это увеличит количество профессиональных геймеров.

"Если это произойдет, платформы будут привлекать много трафика. Это приведет к увеличению оборотов торговли и к привлечению более профессиональных игроков, которые любят зарабатывать деньги с помощью криптовалют", – заявил Владимир Томко.

Проблемы собственности

Пользователи довольно часто не могут доказать свое право владения каким-либо игровым артефактом из-за особенностей законов об интеллектуальной собственности. Но стратегическая блокчейн-игра Gods Unchained предоставляет игрокам абсолютное право собственности на предметы или DLC (дополнительный контент с альтернативными сюжетами), которые они покупают или зарабатывают.

Таким образом игра позволяет распоряжаться всеми виртуальными предметами в реальном мире.

"Блокчейн дает возможность геймерам владеть игровыми активами и легко проверять их право собственности. Это также позволяет сохранять историю объектов (кто владел активом, какие подвиги он выполнял в прошлом и т. д.). Это обеспечивает дополнительную объективную ценность для предметов и делает их еще более уникальными", – говорит Владимир Томко.

По словам эксперта, пока блокчейн еще находятся на раннем этапе своего развития и существует множество проблем с масштабируемостью.

"После того, как эти ограничения будут устранены, блокчейн постепенно будет использоваться во всех видах игр и платформ. Это станет стандартной функцией для игр, где геймеры покупают контент за реальные деньги", – уверен эксперт.

В целом блокчейн постепенно внедряется в игровую индустрию. Технология позволяет получить полное право владения игровым персонажем, и в дальнейшем самостоятельно распоряжаться его судьбой, вне зависимости от воли разработчиков.

Более того, создание маркетплейса, который позволяет обмениваться артефактами из разных игровых вселенных и получать за это выручку увеличит количество профессиональных геймеров.

Монетизация игрового времени и навыков также позволит увеличить долю рынка, привлечь еще большее количество игроков, и сделать из гейминга серьезный способ заработка.