"Биткоин – простым людям": в Аргентине запустили оплату проезда криптовалютой

Карточки можно использовать в общественном транспорте по всей стране; на очереди - "коммуналка"

Фото: news.bitcoin.com.

"Биткоин – простым людям": в Аргентине запустили оплату проезда криптовалютой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d97/b86/5c5d97b863985.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d97/b86/5c5d97b863985.png 2019-02-11T08:12:00+02:00 Криптовалюта Карточки можно использовать в общественном транспорте по всей стране; на очереди - "коммуналка"

В Аргентине национальную бесконтактную карточку, которая используется для оплаты общественного транспорта, теперь можно пополнить с помощью биткоинов. Так, пользователи смарт-карты SUBE могут начать пополнять ее с помощью криптовалюты для использования в 37 городах Аргентины.

Новая функция, по данным Bitcoin.com, стала возможной благодаря сотрудничеству оператора Alto Viaje с финтех-компанией Bitex.

"Мы считаем, что этот проект имеет большое значение, поскольку он доносит такие прорывные технологии, как биткоин, до простых людей", – считает топ-менеджер Bitex Мануэль Бодруме.

Карточки можно использовать по всей Аргентине. Они действительны в автобусах, поездах, метро и на общественных моторных лодках, говорится на сайте правительства Аргентины.

Позже к платформе могут подключить сеть Rapipago, которая предназначена для оплаты счетов за коммунальные, частные услуги и налоги.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, станет ли биткоин через 10 лет основным платежным средством. Исследователи утверждают, что криптовалюта на сегодняшний день уже выполняет одну из трех основных функций денег

Также мы объясняли, зачем украинские чиновники декларируют биткоины.

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