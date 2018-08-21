Гражданство в обмен на биткоины: Мигронис и Bankex анонсировали новый проект
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Октябрь 2017 года стал стартовой точкой для новостей о втором гражданстве за биткоины. Тогда правительство Вануату заявило, что их гражданство можно купить за криптовалюту, но через неделю вышло опровержение. Потом власти Антигуа и Барбуды выступили с похожим заявлением.
Обратите внимание, еще ни в одном из государств не налажен процесс приема платежей в криптовалюте. Однако это не значит, что оплата в биткоинах невозможна. Разбираемся в вопросе подробнее.
Плюсы второго гражданства для криптоинвестора:
- Смена резиденции на случай смены законодательства не в пользу криптовладельцев.
- Снижение налоговой нагрузки. Не облагаются налогом доходы от криптовалют.
- Запасной аэродром. Чтобы обезопасить себя от любых проблем, связанных с буквой закона, лучше подготовить план Б заранее.
- Открытие счетов в иностранных банках. На второй паспорт легко открыть счет в респектабельном банке.
- Свободное передвижение по миру. Безвиз в 120+ стран мира, включая страны ЕС и Великобританию.
Покупка гражданства за биткоины
Так как перевести средства в криптовалюте государству напрямую не получится, специально для этого была создана платформа. Это разработка компании Мигронис и блок-платформы Банкекс (BankEx). Мигронис – официальный представитель многих программ "гражданство за инвестиции", выступает посредником между инвестором и правительством. Банкекс входит в топ-50 лучших финтех стартапов мира и уже реализовал несколько успешных проектов в банковской сфере.
Процесс оплаты через платформу Мигронис и Банкекс
- Полная сумма за гражданство переводится на счет эскроу;
- Конвертируются в доллары США;
- Деньги переводятся на счет правительства после того, как инвестор получает положительный ответ от правительства.
Инвестор не рискует своими активами, т.к. они хранятся на счете эскроу-агента и спишутся только в случае подтверждения получения гражданства.
Где можно купить паспорт за биткоины?
Купить второй паспорт за биткоины или другую криптовалюту можно только на Вануату. Стоимость – от $178000, включая издержки. Подача заявок через компанию Мигронис – с 20 августа 2018 года. Важно! Количество заявок ограничено до 300.
Осенью 2018 года Мигронис собирается организовать прием криптовалюты за гражданство на Сент-Китс и Невис и Антигуа и Барбуде.
Кристина Ружило — иммиграционный эксперт, управляющий партнер компании "Мигронис", член Investment Migration Council
+ 7 985 669 52 43 (WhatsApp)
E-mail: kristina@migronis.com
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