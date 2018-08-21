Гражданство в обмен на биткоины: Мигронис и Bankex анонсировали новый проект

Октябрь 2017 года стал стартовой точкой для новостей о втором гражданстве за биткоины. Тогда правительство Вануату заявило, что их гражданство можно купить за криптовалюту, но через неделю вышло опровержение. Потом власти Антигуа и Барбуды выступили с похожим заявлением.

Обратите внимание, еще ни в одном из государств не налажен процесс приема платежей в криптовалюте. Однако это не значит, что оплата в биткоинах невозможна. Разбираемся в вопросе подробнее.

Плюсы второго гражданства для криптоинвестора:

Смена резиденции на случай смены законодательства не в пользу криптовладельцев.

на случай смены законодательства не в пользу криптовладельцев. Снижение налоговой нагрузки . Не облагаются налогом доходы от криптовалют.

. Не облагаются налогом доходы от криптовалют. Запасной аэродром . Чтобы обезопасить себя от любых проблем, связанных с буквой закона, лучше подготовить план Б заранее.

. Чтобы обезопасить себя от любых проблем, связанных с буквой закона, лучше подготовить план Б заранее. Открытие счетов в иностранных банках . На второй паспорт легко открыть счет в респектабельном банке.

. На второй паспорт легко открыть счет в респектабельном банке. Свободное передвижение по миру. Безвиз в 120+ стран мира, включая страны ЕС и Великобританию.

Покупка гражданства за биткоины

Так как перевести средства в криптовалюте государству напрямую не получится, специально для этого была создана платформа. Это разработка компании Мигронис и блок-платформы Банкекс (BankEx). Мигронис – официальный представитель многих программ "гражданство за инвестиции", выступает посредником между инвестором и правительством. Банкекс входит в топ-50 лучших финтех стартапов мира и уже реализовал несколько успешных проектов в банковской сфере.

Процесс оплаты через платформу Мигронис и Банкекс

Полная сумма за гражданство переводится на счет эскроу; Конвертируются в доллары США; Деньги переводятся на счет правительства после того, как инвестор получает положительный ответ от правительства.

Инвестор не рискует своими активами, т.к. они хранятся на счете эскроу-агента и спишутся только в случае подтверждения получения гражданства.

Где можно купить паспорт за биткоины?

Купить второй паспорт за биткоины или другую криптовалюту можно только на Вануату. Стоимость – от $178000, включая издержки. Подача заявок через компанию Мигронис – с 20 августа 2018 года. Важно! Количество заявок ограничено до 300.

Осенью 2018 года Мигронис собирается организовать прием криптовалюты за гражданство на Сент-Китс и Невис и Антигуа и Барбуде.

Кристина Ружило — иммиграционный эксперт, управляющий партнер компании "Мигронис", член Investment Migration Council

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