Хакеры нашли способ майнить криптовалюту в Microsoft Word

Постоянное стремление Microsoft совершенствовать один из своих основных офисных продуктов сыграло с ведущим разработчиком программного обеспечения злую шутку

Киберпреступники нашли способ скрытого обогащения с помощью самого популярного текстового редактора в мире от американского софтверного гиганта. Microsoft Word стал целью для хакеров, которые заставили эту программу майнить криптовалюту. Об этом заявили представители компании Votiro Secured.

По их словам, постоянное стремление Microsoft совершенствовать один из своих основных офисных продуктов сыграло с ведущим разработчиком программного обеспечения злую шутку. В новых версиях Word можно вставлять видео, не загружая его в сам файл. Таким образом. с помощью функции Online Video размер текстового документа остается небольшим.

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Разместив зараженный хакерами видеофрагмент в своем текстовом файле, неосторожный пользователь может считать, что просто просматривает ролик. Однако на самом деле злоумышленники получают доступ к его вычислительным мощностям и используют их для майнинга криптовалюты.

Функция Online Video также доступна в других продуктах Microsoft Office, таких как PowerPoint и OneNote. Но, пришли к выводу специалисты Votiro Secured, в этих программах более высокий уровень защиты, чем в Word.

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