Хакеры украли 60 млн долларов с японской крипто-биржи Zaif

Эксперты по кибербезопасности из компании Japan Digital Design, являющейся подразделением японской финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), сообщили, что они, возможно, обнаружили информацию о злоумышленниках, укравших с крипто-биржи Zaif $60 млн. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на заявление компании.

Согласно Japan Digital Design, она изучала перемещение активов с момента инцидента на бирже и обнаружила "источник" атаки, после того как активы в криптовалюте Monacoin начали перемещаться во второй половине прошлого месяца.

Компания отмечает, что передала полученную информацию властям.

"С момента начала перемещения Monacoin 20 октября мы оценили источники пяти рассматриваемых транзакций и предоставили информацию властям касательно характеристик отправителя транзакций", – пишет она.

Аналитики публично не раскрывают добытую ими информацию, как и ее масштаб, однако отмечают: "В ходе расследования утечки виртуальной валюты был проанализирован платёжный канал с применением статического анализа блокчейна. Путём установки ноды виртуальной валюты после утечки виртуальной валюты мы подтвердили, можем ли получить улики, такие как IP-адрес источника и т.д. Мы также собрали полезные данные, чтобы подтвердить точность информации и стоимость отслеживания".

Лицензированная японская крипто-биржа Zaif была взломана в сентябре, когда потеряла около $60 млн в биткоинах, Bitcoin Cash и Monacoin.

В прошлом месяце Агентство финансовых услуг Японии сообщило, что намеревается получить дополнительную информацию о происшествии у оператора Zaif компании Tech Bureau, включая объяснения касательно причин промедления при передаче сведений о взломе.

Также в октябре Tech Bureau обнародовала план выплаты компенсаций пострадавшим пользователям, в рамках которого биржа Zaif переходит к инвестиционной компании Fisco.

На прошлой неделе компания Bitfury в ходе проведённого её экспертами анализа установила, что большая часть похищенных с южнокорейской торговой площадки Bithumb биткоинов впоследствии поступила на биржу Yobit.

Напомним, северокорейские хакеры украли 571 млн долларов в криптовалютах.

Ранее в США арестовали хакеров, которые украли токенов на 14 млн долларов. Предполагается, что для хищения токенов CMCT они использовали метод под названием "подмена сим-карты".

Также мы писали, что в Японии хакеры похитили криптовалюту на 400 млн долларов. Эта кража криптовалюты является одной из самых масштабных операций по хищению активов с момента появления цифровых валют в 2009 году.