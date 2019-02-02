IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур

Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы «до одной секунды»

Фото: Pixabay

IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4dd/0c5/5c54dd0c565cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4dd/0c5/5c54dd0c565cc.jpg 2019-02-02T04:50:00+02:00 Криптовалюта Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы «до одной секунды»

В преддверии празднования китайского Нового года технологический гигант IBM доставил из КНР в Сингапур 28 тонн апельсинов и мандаринов. При оформлении товаросопроводительного коносамента, подтверждающего договор об отправке, была использована технология блокчейн, сообщает CoinDesk.

Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды", что, в свою очередь, позволило сократить расходы на хранение фруктов.

"Блокчейн предоставил нам отслеживаемое и защищенное от несанкционированного доступа хранилище документов для отрасли морских перевозок, где на мошенничество с документами приходится 40% всех случаев махинаций", – добавили в IBM.

Пилотный проект уже получил положительные отзывы от промышленной отрасли и органов власти.

Напомним, Маршалловы острова обзавелись блокчейн-банкнотами. О планах по запуску собственной криптовалюты Маршалловы острова впервые сообщили в феврале прошлого года.

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