IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур
Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы «до одной секунды»
В преддверии празднования китайского Нового года технологический гигант IBM доставил из КНР в Сингапур 28 тонн апельсинов и мандаринов. При оформлении товаросопроводительного коносамента, подтверждающего договор об отправке, была использована технология блокчейн, сообщает CoinDesk.
Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды", что, в свою очередь, позволило сократить расходы на хранение фруктов.
"Блокчейн предоставил нам отслеживаемое и защищенное от несанкционированного доступа хранилище документов для отрасли морских перевозок, где на мошенничество с документами приходится 40% всех случаев махинаций", – добавили в IBM.
Пилотный проект уже получил положительные отзывы от промышленной отрасли и органов власти.
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