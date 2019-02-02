Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости криптовалют

IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур

Сегодня, 04:50

Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы «до одной секунды»

Фото: Pixabay
IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4dd/0c5/5c54dd0c565cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4dd/0c5/5c54dd0c565cc.jpg Криптовалюта Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы «до одной секунды»

В преддверии празднования китайского Нового года технологический гигант IBM доставил из КНР в Сингапур 28 тонн апельсинов и мандаринов. При оформлении товаросопроводительного коносамента, подтверждающего договор об отправке, была использована технология блокчейн, сообщает CoinDesk.

Специалисты IBM отмечают, что электронный коносамент (e-BL) ускорил административные процессы "до одной секунды", что, в свою очередь, позволило сократить расходы на хранение фруктов.

"Блокчейн предоставил нам отслеживаемое и защищенное от несанкционированного доступа хранилище документов для отрасли морских перевозок, где на мошенничество с документами приходится 40% всех случаев махинаций", – добавили в IBM.

Пилотный проект уже получил положительные отзывы от промышленной отрасли и органов власти.

Напомним, Маршалловы острова обзавелись блокчейн-банкнотами. О планах по запуску собственной криптовалюты Маршалловы острова впервые сообщили в феврале прошлого года.

Ранее мы писали, что BloqLabs создаст платформу для автоматизированной добычи криптовалют. Компания приглашает к бесплатному бета-тестированию всех желающих.

Напомним, майнинг биткоинов: криптовалюта отмечает 10-летний юбилей.

Также мы писали, что скрытый майнинг стал трендом 2018 года. Хакеры активизировались, опасность для пользователей растет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег IBM, блокчейн

Вы сейчас просматриваете новость " IBM использовал блокчейн при доставке 28 тонн цитрусовых из Китая в Сингапур". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ООН назвала криптовалюты новым рубежом в мире финансов

23 января, 06:40

Также ООН совместно с World Identity Network изучает возможность использования технологии блокчейн для борьбы с таким явлением, как торговля детьми

ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать общую криптовалюту

20 января, 12:29

Новосозданную криптовалюту смогут использовать банки двух стран для взаиморасчетов

В США разрабатывают криптовалюту, в 6 раз более производительную, чем Visa

18 января, 20:43

DTR планирует запустить Unit-e во второй половине этого года и добиться пропускной способности в 10 000 транзакций в секунду

Bitfury Group запустит музыкальную платформу на основе блокчейна биткоина

17 января, 06:18

SurroundTM будет призвана оптимизировать безопасную передачу активов в области авторских прав, предоставляя улучшенные системы мониторинга и управления

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов