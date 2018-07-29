Из Google Play исчезнут приложения для майнинга криптовалют

Сегодня, 06:40

На данный момент в Play Store находится множество программ для добычи криптовалют на смартфонах, но в ближайшем времени они должны быть удалены

Фото: GamesQA.ru
Фото: GamesQA.ru

Корпорация Google опубликовала новую редакцию правил для разработчиков Android-приложений, согласно которым под запрет попадают несколько новых категорий программ, включая приложения для майнинга биткоина и других криптовалют. Об этом сообщает Android Police.

В июне аналогичный шаг предприняла компания Apple, удалив из своего App Store не только приложения для майнинга криптовалют, но и программы, которые предлагают цифровую валюту взамен на выполнение заданий, например, размещение публикаций в соцсетях. В то же время запрет не коснулся приложений, связанных с облачным майнингом.

На данный момент в Play Store находится множество программ для добычи криптовалют на смартфонах, но в ближайшем времени они должны быть удалены. Примечательно, что приложения для управления майнинговыми фермами останутся в магазине.

Также были запрещены приложения, помогающие в покупке или изготовлении взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов. В Google позаботились и о детях — теперь запрещены программы, привлекающие маленьких пользователей, но содержащие взрослый контент.

Поисковый гигант обратил внимание и на множество практически одинаковых программ. Теперь запрещены программы, созданные автоматизированными утилитами и опубликованные операторами такого сервиса. Представители Google описывают эту категорию запрещенных программ как "копии приложений с очень похожим содержимым и пользовательским опытом".

Кроме того, под запрет попали приложения с засильем рекламы, где за любым действием пользователя программа показывает рекламу, а также категория ПО, сознательно вводящая пользователей в заблуждение.

Напомним, Google заставит владельцев смартфонов платить за Android.

Ранее Chrome сделал неприятный сюрприз старым сайтам.
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