Из Google Play исчезнут приложения для майнинга криптовалют
На данный момент в Play Store находится множество программ для добычи криптовалют на смартфонах, но в ближайшем времени они должны быть удалены
Корпорация Google опубликовала новую редакцию правил для разработчиков Android-приложений, согласно которым под запрет попадают несколько новых категорий программ, включая приложения для майнинга биткоина и других криптовалют. Об этом сообщает Android Police.
В июне аналогичный шаг предприняла компания Apple, удалив из своего App Store не только приложения для майнинга криптовалют, но и программы, которые предлагают цифровую валюту взамен на выполнение заданий, например, размещение публикаций в соцсетях. В то же время запрет не коснулся приложений, связанных с облачным майнингом.
На данный момент в Play Store находится множество программ для добычи криптовалют на смартфонах, но в ближайшем времени они должны быть удалены. Примечательно, что приложения для управления майнинговыми фермами останутся в магазине.
Также были запрещены приложения, помогающие в покупке или изготовлении взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов. В Google позаботились и о детях — теперь запрещены программы, привлекающие маленьких пользователей, но содержащие взрослый контент.
Поисковый гигант обратил внимание и на множество практически одинаковых программ. Теперь запрещены программы, созданные автоматизированными утилитами и опубликованные операторами такого сервиса. Представители Google описывают эту категорию запрещенных программ как "копии приложений с очень похожим содержимым и пользовательским опытом".
Кроме того, под запрет попали приложения с засильем рекламы, где за любым действием пользователя программа показывает рекламу, а также категория ПО, сознательно вводящая пользователей в заблуждение.
Напомним, Google заставит владельцев смартфонов платить за Android.
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