"Криптоинвесторы находятся на пороге крупнейшего бычьего ралли": аналитик предсказал будущее биткоина

Старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

"Мы сейчас можем находиться на пороге самого крупного бычьего ралли в истории биткоина", — поделился мнением аналитик eToro.

Один из Twitter-фолловеров Гринспена спросил о том, как грядущее ралли будет отличаться от внутритрендовых коррекций, наблюдавшихся в феврале и в апреле.

В ответ представитель eToro выразил мнение, что грядущее ралли будет настолько мощным, что эти периоды "будут выглядеть на графике как ценовой флэт".

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей восприняли оптимистичное заявление Гринспена с определенной долей скептицизма. Цитируя аналитика, многие его фолловеры сделали акцент на слове "может", а некоторые и вовсе выразили уверенность, что все будет совсем по-другому.

Однако есть и аналитики, которые в целом разделяют оптимистичный настрой Гринспена. Так, руководитель криптовалютного подразделения фирмы Capco Ромал Алмазо считает, что основным драйвером роста рынка послужит приход институциональных инвесторов. Последние, по его словам, в настоящее время проявляют растущий интерес к цифровым валютам.

"Blackrock — реальный показатель того, что приход институциональных денег изменит правила игры. Людям следует помнить, что объем криптовалютного рынка сейчас составляет даже меньше одного процента от дневного объема на Forex", — подчеркнул он.

Также аналитик Capco убежден, что основными препятствиями для проникновения "больших денег" на рынок криптовалют являются недостаточное его регулирование, а также отсутствие зрелых решений для безопасного хранения цифровых активов.

Несколькими днями ранее глава Digital Currency Group Барри Силберт также выразил оптимизм в отношении дальнейшего движения цены "цифрового золота": "Как класс активов он [биткоин] останется навсегда. Я на 100% уверен, что децентрализованная, нефиатная форма денег — это надолго".

Как и многие другие аналитики, Силберт также выразил уверенность, что биткоин оттолкнулся от дна.

"Собственно, на прошлой неделе я вложил немного денег в биткоин", — добавил он.

Напомним, на днях CEO криптовалютной биржи BitMEX Артур Хэйес выразил мнение, что биткоин может вырасти до конца года до $50 000, даже если цена его перед этим упадет до $5000.

Ранее сообщалось, цена Bitcoin преодолела отметку в 7500 долларов.

Также мы писали, что курс криптовалюты Bitcoin продолжает рывками возвращать утраченные позиции после провала ниже отметки в 6000 долларов.