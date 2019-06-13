Криптовалюта, где обменять и как вывести деньги?

Купить, продать криптовалюту на сегодняшний день можно на традиционной централизованной или децентрализованной бирже, количество которых растет с каждым днем. Но как завести средства на такую биржу?

Криптообменный сервис Rate.Cash создан инвесторами и управляющими с многолетним опытом работы с финансами, и которые видят в криптовалютах большой потенциал.

Это небезосновательно, так как все больше организаций из повседневной жизни начинают использовать криптовалюты для проведения расчетных операций.

Сервис создан для трейдеров и инвесторов, майнеров и предпринимателей, которым необходимо провести расчет с минимальными комисионными и временными затратими. Для обеспечения деятельности использует собственные средства, именно поэтому вы можете быть уверенны в том, что при проведении обменных операций комиссионные сборы будут минимальными.



Почему стоит выбрать обменный сервис Rate.Cash?



Обменник работает круглосуточно в автоматическом режиме.

Интерфейс сервиса прост в использовании. Для его освоения потребуется всего несколько минут. Дизайн ресурса представлен в минималистичном стиле, чтобы пользователям было легче ориентироваться на сайте;

А в качестве инструмента контроля над статусом обменной операции используется электронная почта. Сервис уведомит вас о каждом этапе проведения обмена. Вы сможете следить за всеми стадиями из любого уголка мира, так как доступность сервиса RateCash не ограничивается каким-либо определенным населенным пунктом.

Широчайший спектр электронных валют и систем платежей;

Помимо криптовалют сервис поддерживает и наиболее популярные электронные валюты. К примеру, PerfectMoney, ADVCASH, Payeer, Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, Приват24 и Visa/MasterCard.

Также возможно провести операции с любыми другими токенами под индивидуальный заказ и любым пользователям. Для заказа можно воспользоваться онлайн-чатом, электронной почтой или в Telegram;

Существует возможность использовать накопительную скидочную программу. То есть за совершение обменов в сервисе RateCash вам будет начисляться персональная скидка. Чтобы следить за ее размером, зарегистрируйтесь на сайте обменника и перейдите в соответствующий раздел учетной записи;

Если при использовании сервиса у вас появятся какие-либо вопросы, то можно обратиться в службу поддержки с помощью онлайн-чата. Оператор ответит в кратчайшие сроки и поможет решить возникшие проблемы;

Если имеющегося резерва не хватает для проведения обмена по понравившемуся направлению, запросите его пополнение. Для этого используйте специальную вкладку, изображенную в качестве знака вопроса. Она расположена напротив самого направления по обмену;

Возможность осуществления заработка с помощью партнерской программы обменника. Если у вас есть собственный ресурс, то такой способ заработка будет особенно актуальным. В противном случае возможно распространять рекламные материалы вручную, получая вознаграждение за каждую проведенную обменную операцию по партнерской ссылке.

Сервис обмена электронных валют постоянно улучшается, каждый день работая над расширением партнерской программы, ускорением обработки заявок и расширением спектра обслуживаемых валют и систем платежей.

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