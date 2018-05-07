Курс Bitcoin резко упал, но аналитики ждут подорожания криптовалюты

В начале суток биткоин за час потерял в стоимости 300 долларов; прогнозы экспертов – оптимистичные

Сегодня, 7 мая, курс криптовалюты Bitcoin торгуется в коридоре 9200-9400 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 16:26 оценивается в 9280 долларов за "монету". Сегодняшний максимум – 9634 долларов за "коин", – криптовалюта прошла в самом начале торгов. После этого курс криптовалюты резко пошел вниз и в течение часа опустился до 9323 долларов за "коин".

Минимальное за сегодняшний день значение – 9229 долларов за биткоин, – было достигнуто в районе 6:30 по киевскому времени.

Курс Bitcoin за сутки

Альтернативные криптовалюты традиционно упали в цене вслед за биткоином. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum потерял в стоимости 6,44%, снизившись до 725,6 доллара, Ripple упал на 4,58%, до 0,826 доллара, а курс Bitcoin Cash – показал "минус" 5,22% и снизился до 1622,9 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 432,7 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,7%. Капитализация биткоина 7 мая – 158 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Отметим, аналитики ГК FOREX CLUB считают, что биткоин может подорожать на текущей неделе до 9338 долларов на фоне завершения отчетного периода в США. Согласно прогнозу, приток институциональных инвесторов может обеспечить намерение Южной Кореи смягчить регулирование рынка криптовалют и формировать нормативную правовую базу с целью легализации проведения ICO.

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Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили прошлый спад, биткоин может упасть ниже 6 000 долларов. Однако этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.