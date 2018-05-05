Курс Bitcoin взлетел до рекорда за два месяца

Сегодня, 5 мая, курс криптовалюты Bitcoin поднимается все выше отметки в 9 500 долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 11:24 торгуется в районе 9 785 долларов за "монету". Сегодняшнее "дно" – 9 675 долларов за "коин" – криптовалюта прощупала в самом начале торгов. После этого курс рос. Максимальное значение – 9 862 доллара за биткоин – было достигнуто в районе семи утра по киевскому времени.

Так высоко биткоин не поднимался с начала марта.

Курс Bitcoin за три месяца

Альтернативные криптовалюты традиционно выросли в цене вслед за биткоином. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum прибавил в стоимости 2,2%, поднявшись до 807,97 доллара, Ripple вырос на 0,93%, до 0,904 доллара. Лидером роста стал Bitcoin Cash – он показал "плюс" 7,34% и повысился до 1 603,74 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 451 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,3%. Капитализация биткоина 5 мая – 167 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Рост курса криптовалюты, который пришел на смену снижению, обеспечили слухи о начале торговли биткоин-фьючерсами. Так, согласно сообщениям, банк Goldman Sachs планирует запуск фьючерсов на биткоин.

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Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили прошлый спад, биткоин может упасть ниже 6 000 долларов. Однако этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.