МВФ хочет взяться за криптовалюты
Фонд может занять позицию координатора глобального регулирования рынка криптовалют, считает Лагард
Международный валютный фонд (МВФ) может играть центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют. Такое мнение высказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
Глава Фонда предупредила о "темной стороне" криптовалют и рисках, связанных с этим динамичным рынком.
"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", – заявила Лагард.
Кроме того, по ее словам, финансовая стабильность является еще одной областью риска для криптовалют.
"Конечно, отмывание денег и финансирование терроризма – это лишь одна область риска. Другая область – финансовая стабильность. Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", – отметила она.
Лагард заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что МВФ может играть центральную роль в этом процессе.
"Ни одна из стран не сможет справиться с этой угрозой в одиночку. МВФ имеет уникальную позицию, являясь форумом для нахождения ответов на вопросы о рынке криптовалют", – заявила глава Фонда.
Предложения Лагард в плане регулирования рынка криптовалют включают меры по защите потребителей, использование инструментов биометрии, криптографии и искусственного интеллекта для быстрого выявления подозрительных транзакций, а также введение единых правил для рынка в различных странах.
Глава МВФ также отметила, что "отвергать криптовалюты было бы не мудро".
"Мы должны приветствовать их потенциал, но осознавать риски", – подчеркнула Лагард.
Отметим, главы центробанков и финансовых ведомств государств G20 обсудят вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.
При этом в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например:
- в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов;
- Еврокомиссия призвала финансовых регуляторов срочно обновить правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалют;
- самый крупный криптовалютный рынок - Южная Корея - ужесточил правила торговли на криптобиржах, потребовав искоренить анонимность;
- Китай намерен запретить майнинг биткоинов из-за опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. Также китайским инвесторам "отрежут" доступ к иностранным криптовалютным биржам;
- власти Индии пообещали "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов в качестве платежной системы";
- банкам Таиланда запретили любые операции с криптовалютами из-за того, что они могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег;
- во Франции онлайн-платформам теперь требуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.