МВФ хочет взяться за криптовалюты

Международный валютный фонд (МВФ) может играть центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют. Такое мнение высказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Глава Фонда предупредила о "темной стороне" криптовалют и рисках, связанных с этим динамичным рынком.

"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", – заявила Лагард.

Кроме того, по ее словам, финансовая стабильность является еще одной областью риска для криптовалют.

"Конечно, отмывание денег и финансирование терроризма – это лишь одна область риска. Другая область – финансовая стабильность. Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", – отметила она.

Лагард заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что МВФ может играть центральную роль в этом процессе.

"Ни одна из стран не сможет справиться с этой угрозой в одиночку. МВФ имеет уникальную позицию, являясь форумом для нахождения ответов на вопросы о рынке криптовалют", – заявила глава Фонда.

Предложения Лагард в плане регулирования рынка криптовалют включают меры по защите потребителей, использование инструментов биометрии, криптографии и искусственного интеллекта для быстрого выявления подозрительных транзакций, а также введение единых правил для рынка в различных странах.

Глава МВФ также отметила, что "отвергать криптовалюты было бы не мудро".

"Мы должны приветствовать их потенциал, но осознавать риски", – подчеркнула Лагард.

Отметим, главы центробанков и финансовых ведомств государств G20 обсудят вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.

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При этом в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например: