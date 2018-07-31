Названы лучшие страны для проведения ICO

Первичное размещение монет проходит почти в каждой стране мира, но где-то компании собирают миллионы, а где-то проекты уходят ни с чем

Зачастую блокчейн-проекты прибегают к сбору средств через первичное размещение монет (ICO). В противном случае компаниям приходится выходить на биржи ценных бумаг, где правила лицензирования жестче, а вероятность привлечения инвестиций ниже. Но, по данным Satis Group LLC, из-за упрощенного доступа к средствам 81% ICO являются мошенническими. Часто команды таких стартапов просто исчезают с сорванными кушами, а владельцы токенов остаются ни с чем, пишет LetKnow.News.

"Реальные проекты выходят на ICO, но их существенно меньше по сравнению с дураками и скамерами (мошенниками. – Ред.)", – утверждает блокчейн-эксперт и один из разработчиков Satoshi Fund Андрей Соболь.

Это приводит к тому, что власти разных государств принимают зачастую противоположные решения по регулированию ICO – одни запрещают, другие всячески способствуют.

В целом за первый квартал 2018 года ICO-проектам удалось собрать 6,3 млрд долларов инвестиций. Это на 18% больше, чем за весь 2017 год.

Согласно исследованию Hacker Noon, в пятерку стран по успешному сбору средств через краудсейл вошли:

Сингапур;

Швейцария;

Каймановы острова;

США;

Великобритания.

Большинству проектов из выборки Hacker Noon удалось собрать более 10 млн долларов инвестиций именно в этих юрисдикциях и сейчас компании успешно продолжают свою деятельность.

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Почти те же страны попали и в статистику ICO WatchList. По данным ресурса, в ТОП-5 государств по количеству успешно проведенных ICO вошли:

США (829,4 млн долл.);

Великобритания (131 млн долл.);

Россия (1,8 млрд долл.);

Сингапур (313 млн долл.);

Швейцария (514,7 млн долл.).

Таким образом, успешные сборы средств для блокчейн-проектов проходят как в странах с урегулированным крипторынком, так и в государствах без какой-либо законодательной базы для проведения ICO.

Как выбрать юрисдикцию

По словам управляющего партнера юридической компании Juscutum Артема Афяна, блокчейн-компаниям при выборе государства для проведения краудсейла нужно отталкиваться от следующих критериев своего продукта:

тип токена, который будет выпускаться (utility или security);

готовность регистрировать выпуск токенов как выпуск ценных бумаг;

дэдлайны проекта;

рыночная ориентация продукта;

налогообложение с учетом особенностей ICO-проекта.

Ответив на эти вопросы, компания должна приступать к выбору подходящей страны для регистрации и проведения краудсейла. Идеальная юрисдикция для ICO проекта в каждом конкретном случае может отличаться в зависимости от критериев и предназначения разработанного решения.

Среди благоприятных стран для проведения ICO можно выделить Швейцарию, Гибралтар, Сингапур и Остров Мэн. Также перспективна в этом отношении Мальта, благодаря принятию новой регуляторной базы в отношении виртуальных валют и ICO, считает Афян.

Блокчейн-эксперт и разработчик Satoshi Fund Андрей Соболь придерживается другого мнения. По его словам, лучшее государство для проведения ICO – страна, в которой крипторынки не урегулированы, и если нет необходимости, то компании лучше не иметь никакой юрисдикции в принципе.

"Самый успешный проект существует без юрисдикции – биткоин", – приводит пример Соболь.

В целом, по словам Афяна, первичное размещение монет выглядит более привлекательным способом для сбора средств только в случае, если ICO рассматривается как возможность выхода на новый (криптовалютный) рынок, а также для дистрибуции своих услуг.

С ним соглашается и маркетинг-консультант блокчейн- и ICO-проектов Влад Шосталь. По его мнению, к ICO нужно прибегать только если компания не желает отдавать долю акций инвесторам и если проект построен на блокчейн-технологии, который решает проблему рынка.

"Сегодня можно забыть об идее проведения ICO как хайповом явлении, когда ROI был x400, — нужно более серьезно отнестись к такой форме сбора средств. Бюджет на маркетинг растет, а средний чек инвестиций снижается", – делится опытом Влад Шосталь.

Таким образом, стартапам стоит собирать деньги через ICO только, если у них нет доступа к институциональным инвесторам, и это единственный способ выйти на новые рынки. В противном случае, на маркетинг-кампанию для краудсейла придется выложить несколько сотен тысяч долларов.

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