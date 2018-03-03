Спецрепортаж: "по следам биткоина"

Какая судьба ожидает "электронное золото" в Украине, смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном специальном репортаже-расследовании

Германия признала биткойн платежным средством. Теперь все оплаты этой крипто-валютой, которые будут делать немцы, не будут облагать налогами. Местные чиновники утверждают, виртуальные деньги уже давно стали эквивалентом реальных, а, следовательно, должны быть легализированы.

А какая судьба ожидает "электронное золото" в Украине? Журналисты сыграли на бирже крипто-валют и проиграли! Смогут ли вернуть деньги? Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам биткойна"!

В пятницу, 2 марта, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin преодолел психологическую отметку в 11 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 11 165 долларов за "монету". Пик курса был достигнут около 3 часов утра по киевскому времени, однако и после этого курс Bitcoin несколько раз превышал порог в 11 тыс. долларов.

По состоянию на 11:45 по киевскому времени биткоин торгуется по 10 897 долларов за коин.

Капитализация рынка Bitcoin составляет 184 млрд долларов. Кроме того, рост демонстрируют и другие криптовалюты. По данным СoinMarketCap, дорожают 75 из 100 самых популярных криптовалют.