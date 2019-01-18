Убытки американцев от инвестиций в биткоин составили почти два млрд долларов

35% опрошенных считают, что они не обязаны уведомлять об успехах или неудачах, связанных с инвестированием в криптовалюту

Фото: Pixabay

Убытки американцев от инвестиций в биткоин составили почти два млрд долларов https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/130/cc5/5c4130cc5e03a.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/130/cc5/5c4130cc5e03a.jpg 2019-01-18T06:52:00+02:00 Криптовалюта 35% опрошенных считают, что они не обязаны уведомлять об успехах или неудачах, связанных с инвестированием в криптовалюту

Американские крипто-инвесторы, ликвидировавшие свои накопления в биткоинах, понесли убытки на $1,7 млрд. Тем не менее, многие из них не планируют подавать заявление на получение налогового вычета. Такие данные приводятся в опросе компании по управлению личными финансами Credit Karma, опубликованном 15 января.



Опрос проводился в ноябре 2018 года. В нем приняли участие 1 009 человек старше 18 лет.



Согласно результатам, незначительное большинство американцев – 53% – планирует включить информацию о прибылях и убытках от инвестирования в биткоин в свои налоговые декларации. 19% пока не приняли решения, а 35% тех, кто продал криптовалюту по меньшей цене, чем купил, не собираются уведомлять об этом государство.



Те, кто заработал на криптовалюте, более склонны включать информацию об этом в свои декларации – таких набралось 50%; и только 38% тех, кто понес убытки, пойдут на аналогичный шаг. Как отмечает Credit Karma, инвесторы, которые не обращаются за налоговым вычетом, могут принимать неудачное для их благосостояния решение.



Вместе с тем, 35% опрошенных считают, что они не обязаны уведомлять об успехах или неудачах, связанных с инвестированием в криптовалюту, налоговое ведомство, а 58% не знали, что им полагается вычет, если они понесли убытки.



Credit Karma также собрала данные по нереализованным убыткам от инвестиций в биткоин среди американских инвесторов. Согласно её информации, они составляют $5,7 млрд.



55% тех, кто решил не упоминать криптовалюту в декларации, убеждены, они заработали или потеряли недостаточно много, чтобы на них распространялись соответствующие требования закона.



Ранее мы писали, что хард форк Ethereum отложен из-за критической уязвимости. Предложение по улучшению Ethereum EIP 1283 в случае внедрения может открыть вектор атаки, позволяющий воровать средства пользователей.

Напомним, известный инвестор ухудшил прогноз по курсу биткоина. Генеральный директор платформы Civic Винни Лингем допускает, что стоимость основной криптовалюты может опуститься ниже 3000 долларов.

Также мы писали, что крупные экономисты Эстонии и Израиля назвали биткоин "спекулятивным пузырем". Впрочем, рейтинговое агентство Weiss уверено: наступило лучшее время для покупки биткоина. Агентство, в прошлом занимавшее двойственную позицию по отношению к криптовалюте, теперь считает, что биткоин "не канет в лету".

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