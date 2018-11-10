В Канаде запустили майнинговую ферму площадью свыше 2500 кв.м.

Сегодня, 05:00

Проект майнинг-центра поддержало местное правительство

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Канадская блокчейн-компания DMG Blockchain Solutions Inc запустила новый майнинговый центр. Предприятие площадью в 2510 кв.м. стало одной из крупнейших майнинг-ферм в Северной Америке. Об этом сообщается в пресс-релизе.

DMG Blockchain планирует предоставлять клиентам услуги Mining-as-a-Service (MaaS). Сейчас мощность фабрики составляет 60 МВт, в дальнейшем ее планируется увеличить до 85 МВт. Для сравнения такого же объема мощностей достаточно для того, чтобы обеспечить электричеством 50 тысяч домов.

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"Мощности фабрики позволят нам увеличить возможности хостинга более чем в 20 раз", — отметили представители компании.

В DMG Blockchain подчеркивают, что новая ферма не повлияет на качество электроснабжения местных пользователей, поскольку получает электричество от ГЭС.

Проект майнинг-центра поддержало местное правительство.

Напомним, в Армении открыли крупнейший в мире дата-центр с тремя тысячами майнинг-машин. Инвесторы вложили в майнинговый проект 50 млн долларов.

Тем временем, в Украине грядет легализация Bitcoin и других криптовалют. Понятия "майнинг" и "токен" пропишут на законодательном уровне.

Ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством. "Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги, и мошенничеством", – заявлял тогда замглавы НБУ Олег Чурий.
ГЭС, криптовалюта, майнинг

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