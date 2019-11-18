В Раду внесли законопроект о легализации биткоина в Украине

Криптовалютный рынок хотят обложить налогами и подвести под регулирование

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют в Украине. Документ под № 2461 называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами".

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует. Но, как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, в документе определены термины: "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптовалютой", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

Также, как отмечает министерство, в законопроекте есть такие пункты о налогообложении:

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5% – ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет;

инвестиционная прибыль от операций с криптоактивами рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива;

операции по продаже криптоактивов не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

"Мы уверены, что принятие этого закона создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, осуществляющих операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами", - заявили в Минцифры.

Напомним, ранееНБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка Украины, также не являются платежным средством. После этого украинские регуляторы, включая НБУ, начали разрабатывать систему контроля над рынком криптовалют.

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В октябре-2018 Министерство экономического развития и торговли заявило, что в Украине стартует процесс легализации виртуальных активов и криптовалют. Ведомство инициировало принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является "создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и виртуальных валют (криптовалюты) для их легализации".

Концепция предлагает на законодательном уровне определить основные термины, касающиеся "виртуальной валюты" ("криптовалюты"), "виртуальных активов", "ICO/ITO", "майнинга", "смарт-контракта" и "токена". Реализовать концепцию планируют до 2021 года.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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