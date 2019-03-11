В США арестовали главу глобальной криптовалютной пирамиды
Жертвами криптомошенников оказались миллионы инвесторов
Правоохранительные органы США арестовали лидера одного криптовалютного проекта под названием OneCoin Константина Игнатова. Как сообщили в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка, OneCoin является международной финансовой пирамидой OneCoin, жертвами которой оказались три миллиона человек, пишет The Verge.
Базирующаяся в Болгарии компания OneCoin, была основана в 2014 году, и до сих пор продолжает свою деятельность, несмотря на обвинительное заключение. Компания "выплачивала" пользователям некую комиссию, если они убедят других совершить покупку криптовалюты OneCoin. Таким образом за довольно короткий период с 2014 по 2016 год, OneCoin заработал 3,35 млрд евро.
Прокуратура утверждает, что организаторы OneCoin лгали инвесторам. Например, что криптовалюта OneCoin майнится при помощи принадлежащих компании серверов, хотя в действительности никакого майнинга не ведется. А из вскрывшихся электронных писем руководителей выяснилось, что они планировали "взять деньги и бежать, обвинив в этом кого-нибудь другого".
При этом старшей сестре Константина, Руже Игнатовой, также предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. По данным следствия, Игнатова основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года, когда перестала появляться на публике. После этого компанию возглавил ее брат. Кроме того, в 2015 году Игнатова начала раздавать всем членам проекта поддельные токены OneCoin.
Самому Игнатову грозит 20 лет тюрьмы, в то время как его сестре предъявлено пять отдельных обвинений, которые могут составить до 85 лет тюрьмы, если она будет признана виновной по всем пунктам обвинения.
Мошенники в целом активно пользуются возможностями криптовалют. Так, ранее другая криптовалютная пирамида обманула вкладчиков в Австрии. В общей сумме мошенники получили около 12 тысяч биткоинов.
А устроивший денежный дождь 24-летний криптомиллионер оказался известным мошенником. Он организовал крупную финансовую пирамиду, обещавшую "умножение инвестиций больше чем в четыре раза".
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