В Украине задержали иностранца за контрабанду оборудования для майнинга Bitcoin на 1,3 млн грн
Житель Германии перевозил 28 комплектов вычислительных машин Antminer Z9 mini
Фото Государственной пограничной службы Украины
Фото Государственной пограничной службы Украины
Фото Государственной пограничной службы Украины
На украинском-польской границе на пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили незадекларированные устройства для майнинга криптовалюты.
По сообщению Государственной пограничной службы Украины, партию вычислительных машин нашли в автомобиле, который пересекал границу по полосе упрощенного обзора "зеленый коридор".
За рулем автомобиля находился 45-летний гражданин Германии. Он перевозил 28 комплектов вычислительных машин Antminer Z9 mini – так называемых майнеров, которые используют для добычи криптовалюты Bitcoin.
Средняя цена одного устройства Antminer Z9 mini в Украине составляет 45 тысяч грн. Стоимость всей партии майнеров – около 1,3 млн грн. Устройства изъяты работниками пограничной и таможенной служб.
Напомним, статус биткоина в Украине еще остается неопределенным. Так, НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством.
Как заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, правовой вакуум на рынке криптовалют "создает угрозы для экономики и безопасности государства". Киберполиция из тех же соображений просит ускорить процесс формирования законодательной базы в сфере криптовалют.
К слову, государственный электронный аукцион OpenMarket готов начать продажу криптовалют, как только такие активы станет можно законно конфисковать и реализовывать.
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