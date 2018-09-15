В Украине задержали иностранца за контрабанду оборудования для майнинга Bitcoin на 1,3 млн грн

Сегодня, 06:43

Житель Германии перевозил 28 комплектов вычислительных машин Antminer Z9 mini


Фото Государственной пограничной службы Украины

Фото Государственной пограничной службы Украины

Фото Государственной пограничной службы Украины

На украинском-польской границе на пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили незадекларированные устройства для майнинга криптовалюты.

По сообщению Государственной пограничной службы Украины, партию вычислительных машин нашли в автомобиле, который пересекал границу по полосе упрощенного обзора "зеленый коридор".

За рулем автомобиля находился 45-летний гражданин Германии. Он перевозил 28 комплектов вычислительных машин Antminer Z9 mini – так называемых майнеров, которые используют для добычи криптовалюты Bitcoin.

Средняя цена одного устройства Antminer Z9 mini в Украине составляет 45 тысяч грн. Стоимость всей партии майнеров – около 1,3 млн грн. Устройства изъяты работниками пограничной и таможенной служб.

Напомним, статус биткоина в Украине еще остается неопределенным. Так, НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством.

Как заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, правовой вакуум на рынке криптовалют "создает угрозы для экономики и безопасности государства". Киберполиция из тех же соображений просит ускорить процесс формирования законодательной базы в сфере криптовалют.

К слову, государственный электронный аукцион OpenMarket готов начать продажу криптовалют, как только такие активы станет можно законно конфисковать и реализовывать. 
пограничники, граница, криптовалюта, майнинг

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Источник:

"Сегодня"

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