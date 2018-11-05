В Японии лимузин можно будет арендовать за биткоины

Сегодня, 22:21

Если эксперимент пройдет успешно, компания начнет принимать криптовалютные платежи от пользователей такси

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Уже в ноябре японская компания Hinomaru Limousine Co. совместно с Remixpoint Inc. планирует внедрить криптовалютные платежи за аренду лимузина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Источники сообщили, что лимузины с возможность оплаты в биткоине, Bitcoin Cash и Ethereum будут курсировать между 23 районами Токио и двумя международными аэропортами – Ханеда и Нарита. Ожидается, что официальное заявление на этот счет компании сделают 6 ноября.

Remixpoint Inc. владеет одним из 16 лицензированных в Японии обменником криптовалют BITPoint. Под управлением Hinomaru Limousine Co. находятся 362 лимузина и 160 машин такси. Если эксперимент пройдет успешно, компания начнет принимать криптовалютные платежи от пользователей такси, сообщает инсайдер.

Напомним, в Армении открыли крупнейший в мире дата-центр с тремя тысячами майнинг-машин. Инвесторы вложили в майнинговый проект 50 млн долларов.

Тем временем, в Украине грядет легализация Bitcoin и других криптовалют. Понятия "майнинг" и "токен" пропишут на законодательном уровне.

Ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством. "Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги, и мошенничеством", – заявлял тогда замглавы НБУ Олег Чурий.
биткоин, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bic

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Источник:

Forklog

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